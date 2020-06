La sorprendente revelación sexual de Fede Bal

Fede Bal nunca se caracterizó por dar vueltas a la hora de hablar y siempre apela a su honestidad brutal a la hora de contar o revelar algo de su vida. Mientras continúa batallando contra el cáncer de intestino, todos los viernes se divierte y entretiene a la audiencia de "Radio Late" en el programa "Late el Viernes" junto a "Pepe" Ochoa, Fernanda Metilli y Magalí Sica.

Luego del tradicional "LlamandoAMiEx", uno de los segmentos más divertidos del ciclo, el hijo de Carmen Barbieri sorprendió con declaraciones sobre su pasado amoroso. Metilli, contó que un chico con el que salía se quedó dormido mientras tenían sexo por culpa del exceso de alcohol que había tomado tras una salida y allí Fede a pura carcajada contó su anédota.

“Yo te cuento que me he quedado dormido, Fer, al otro día lo reconozco, pido perdón y trato de recomponerlo a la mañana si es que se quedó a dormir conmigo la persona. Pero me ha pasado, puede pasar. Me he quedo dormido teniendo relaciones sexuales, no lo voy a ocultar”, resumió...