Calvin Harris se presentará en Argentina

Uno de los mayores artistas, productores y DJs del mundo, Calvin Harris, llega a Buenos Aires para presentarse en el Movistar Arena el próximo 26 de febrero, lo que marca su gran regreso a la Argentina después de 8 años. Los djs MK y Tyson O'brien serán los encargados de abrir el show como invitados especiales de la gira.

Calvin Harris ha encabezado los charts de todo el mundo con sus innumerables éxitos, habiendo acumulado 27 singles Top 10 tan solo en el Reino Unido. Los fans podrán escuchar estos enormes hits junto con un arsenal de estimulante música dance en una noche única de la mano del potente productor y DJ.

El aclamado productor, DJ y compositor Calvin Harris es la figura más destacada de la música dance moderna y ha batido récords mundiales. Cuenta con más de 40 billones de streams en su carrera, lo que lo convierte en uno de los artistas más vistos en YouTube y uno de los mayores artistas en plataformas de streaming de Sony Music.

Calvin ha colaborado con artistas globales como Frank Ocean, Pharrell Williams, Rihanna, The Weeknd y Travis Scott, entre otros. Su trabajo ha cosechado una serie de premios y nominaciones incluyendo 14 nominaciones a los MTV VMA y 2 victorias, 5 nominaciones a los Grammy y una victoria en los Grammy 2013 en la categoría “Mejor Videoclip” por "We Found Love".

MK (Marc Kinchen), originario de Detroit, es un productor discográfico, DJ y remixer que cuenta con más de 1 billón de streams globales, y será uno de los invitados internacionales que abrirán el show el 26 de febrero. Conocido como una de las primeras superestrellas de la música house, su versión de "Look Right Through" de Storm Queen alcanzó el #1 en la lista de singles del Reino Unido y fue seguida rápidamente por una serie de álbumes multiplatino ("Piece of Me", "17", "Back & Forth"). Recientemente se embarcó en una residencia de una temporada junto a Calvin Harris en Ushuaïa Ibiza en 2022, y protagonizó la nueva campaña mundial del Jaguar F-PACE.

El australiano Tyson O'Brien (antes conocido como Generik) ha causado un gran impacto en la escena con sus dinámicos sets, su personalidad y su talento. Con una carrera que abarca más de una década, se ha establecido con residencias en algunos de los clubes más grandes del mundo en Las Vegas (Omnia, XS, Wet Republic y Hakkasan) e Ibiza (Ushuaïa, Pacha y Space).