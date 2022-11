Eros Ramazzotti llega al país con un show único que se llevará a cabo en el Movistar Arena

Eros Ramazzotti llegará a nuestro país para presentarse en el Movistar Arena el próximo 2 de diciembre. El artista está de gira con "Battito Infinito World Tour" y ya visitó ciudades icónicas del mundo que agotaron las localidades para ver su show.

Además de las canciones históricas que han contribuido al éxito de Eros Ramazzotti, el público podrá disfrutar de los temas de su nuevo trabajo discográfico, Battito infinito, álbum que le dio nombre a la gira que llegará a Argentina.

Eros Ramazzotti.

Un escenario de alta tecnología, con varios niveles y completamente cubierto de leds, cobrará vida al ritmo de la música con proyecciones en 3D y juegos de perspectiva. Los músicos estarán suspendidos en varias dimensiones, lo que le dará el toque final a la escenografía de una excelencia italiana que dará la vuelta al mundo.

El eje central de todo el espectáculo será la música, a través de las 25 canciones que recorren los 35 años de carrera de Eros y que animarán un programa de más de dos horas.

Eros Ramazzotti.

Quiénes son los músicos que acompañarán a Eros Ramazzotti

Eros estará acompañado en el escenario por una gran banda de músicos históricos y recién llegados: Luca Scarpa (Director musical, piano), Eric Moore (Batería), Giovanni Boscariol (Teclados), Giorgio Secco y Luca Mantovanelli (Guitarra), Paolo Costa (Bajo), Marco Scipione (Saxo), Dario Tanghetti (Percusión). Mientras que Monica Hill y Roberta Gentile (Coros) acompañarán la voz del cantante.

"He pensado en este tour para celebrar mi nuevo álbum aún por salir. Me he involucrado totalmente en este trabajo, cuidando cada detalle y todos sus matices. En cada uno de estos conciertos hay una pequeña parte de mí y de mi historia. No veo la hora de volver a abrazar a mis fans de todo el mundo porque creo que esta es la mejor manera de afrontar este complejo momento y empezar a hacer música de nuevo. Juntos", expresó Eros Ramazzotti.