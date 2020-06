Prince Royce, uno de los reyes de la bachata, quedó rendido ante Lali Espósito

Nació y se crió en el Bronx, Estados Unidos, y aunque de chico no soñaba con ser un artista exitoso, ya que estudió para ser profesor de Literatura, la vida lo sorprendió y hoy es uno de los músicos más reconocidos del mundo. En una entrevista exclusiva con CARAS Digital desde Miami, Prince Royce, habló de su último lanzamiento, “Luna Negra”, en donde muestra su faceta más melancólica según él. Por supuesto también reveló cómo es su relación con sus fans en la Argentina y qué es lo que más le gusta de nuestro país y hasta su sueño máximo como cantante y hombre.

"Luna negra es un tema solo a guitarra y voz donde quise demostrar muchas facetas y es muy melancólico y por eso lo quise hacer mas oscuro. Ahora estoy grabando canciones en el estudio de mi casa. Por la pandemia estoy solo con mi esposa (la actriz Emeraude Toubia) y tenemos una perrita. Nos llevamos muy bien y como ella actúa quizás en un futuro hacemos algo juntos", comenzó contando.

Sobre la Argentina admitió que se siente como en casa cuando viene de promoción o para cantar. "La ciudad de Buenos Aires tiene mucha cultura... la carne, el vino de allá es mi debilidad. Cada vez que voy me la paso comiendo y siempre me llevo botellas para casa. Me encantaría ir apenas termine la pandemia. Los fans argentinos son muy cariñosos, aprecian al artista, la música, usan camisas, tiene más euforia, tienen más gritos, más cantos", dijo y aseguró que participar en el relanzamiento de "Color Esperanza" lo llenó de orgullo y que le encanta Lali Espósito "Lali está entrando fuerte en los Estados Unidos y tiene una energía muy potente acompañado por un baile y unas canciones muy pegadizas. Es puro fuego lo que hace. Ojo también me gusta mucho el desarrollo de Paulo Londra, lo estoy escuchando mucho", aseguró.

Sobre sus inicios, Prince contó que nunca se le subió la fama a la cabeza y relató que hizo con su primera gran paga: "Me compré un carro, mi primer carro, una casa a mi mamá por que ella siempre soñó con tener la suya propia y también me compré una para mi (risas). Ahora en los próximos tres años me encantaría tener hijos, me dicen que es increíble. También me quiero dedicar a la actuación, componer para otros artistas y seguir sacando canciones. Hay un largo camino por recorrer", sintetizó el artista de Sony Music.

Mirá su último video aquí...