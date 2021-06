Sinéad O`Connor anunció su retiro definitivo de la música

La cantante Sinéad O'Connor anunció su retiro definitivo de los escenarios con una serie de tweets que comenzaron el viernes pasado y terminaron el domingo con un "palito" a los productores de La Voz Irlanda.

El anuncip del retiro de Sinéad O'Connor.

El polémico hilo comenzó: "Esto es para anunciar mi retiro de las giras y el trabajo en la industria musical. Estoy envejeciendo y estoy cansada"; a lo que le siguió un mensaje mucho más poético y esperanzador: "fue un viaje de 40 años, es hora de poner los pies en la tierra y cumplir los sueños".

Sinéad O'Connor y el "palito" para los productores de La Voz Irlanda.

El domingo, retomó el hilo para hablar de sus managers y La Voz Irlanda, tirando un "palito" para que la convocarán. "PD me retiro. Siempre quise ser una de los artistas mentores de La Voz Irlanda... Pero nunca estuve libre para hacerlo. Ahora si lo estoy :)", escribió.

En 2017 Sinéad O'Connor encendió las luces de alarma con un video en las redes que la mostraba llorando de forma desconsolada. En el, habló sin tapujos su enfermedad mental y su tendencia suicida. "No me mantengo viva por mí. Si fuera por eso ya me habría ido derecha con mi madre (fallecida en 1985 en un accidente de tránsito. La cantante y su madre llevaban años sin hablarse)", dijo al hablar sobre el papel de su equipo psiquiátrico para evitar el peor desenlace.

Irreverente y talentosa, se convirtió en toda una estrella cuando alcanzó el éxito en 1990 con la balada "Nothing Compares 2 U", escrita por Prince.

En 2017, Sinéad O'Connor lloró en un vivo en las redes en el que confesó sus deseos suicidas.

La ascendente carrera de Sinéad O'Connor tuvo un duro revés cuando en octubre de 1992 rompió una foto del entonces papa Juan Pablo II en medio de una actuación en el legendario programa televisivo neoyorkino Saturday Night Live, tras cantar "War", de Bob Marley. Con este actor, que dio la vuelta al mundo, quiso denunciar los abusos sexuales contra menores en la Iglesia, pero la industria le cerró las puertas.

Años después, renoció que padece trastorno bipolar preocupando a sus fans con sus últimas apariciones públicas.

En 2018 cambió su nombre por Shuhada Sadaqat tras su conversión al Islam.

Su último disco: "No Veteran Dies Alone"

Según confirmó en Twitter, su retiro se dará después de presentar su nuevo disco de estudio, "No Veteran Dies Alone", que saldrá al mercado en enero de 2022.

Lo que se sabe hasta ahora es que este es un disco en el que Sinéad O'Connor estuvo trabajando durante todo el 2020 y que tendrá siete canciones inéditas.

"No Veteran Dies Alone" es su primer material en ocho años tras "I’m Not Bossy, I’m The Boss".

