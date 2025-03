Dos años atrás, en el Lollapalooza, Chano se presentaba como solista en uno de los escenarios principales. Sin embargo, para sorpresa de todos, todo el equipo de Tan Biónica apareció y prometió un último tour por el mundo para los fanáticos. Este domingo 23 de marzo, la banda volvió a presentarse en el festival, junto a los mejores artistas de la Argentina y cerró sus años de regreso, prometiendo que volverían nuevamente antes de lo que muchos creerían.

Tan Biónica en el Lollapalooza 2025

La emoción y la fiesta de Tan Biónica en el Lollapalooza 2025

Los primeros acordes de "Ella" de Tan Biónica lograron que todos los fanáticos corran por el barro para poder ir a ver a la banda. La fiesta comenzó con luces y columnas de humo, mientras el pogo se comenzaba a formar alrededor del escenario del Lollapalooza. Allí apareció Chano, vestido con un saco negro con brillos, y acompañado por sus colegas Seby, Bambi y Diega.​​ En una noche mágica, "Beautiful", "Música", "Loca" y otros éxitos mantuvieron la fiesta viva, entre juegos de colores y la emoción de los presentes.

Tan Biónica en el Lollapalooza 2025

Si bien se tomaron varios momentos para descansar, la energía de la banda nunca bajó y dieron un show digno como "última noche mágica". Sin embargo, decidieron sorprender a todos cuando tuvieron dos invitados importantísimos. En uno de los momentos emotivos de la noche, Chano invitó a "la verdadera reina" de la música: Nicki Nicole. Junto a la joven, quien lucía un look oversize deportivo, interpretaron "Boquitas pintadas". La emoción de los presentes se trasladó a la cantante, quien expresó su admiración por la banda que fue inspiración para ella durante muchos años. De esta manera, anunciaron que esta versión de la canción sería oficialmente grabada.

Pero la noche no terminó allí, por el contrario, el rock llegó y los fanáticos se emocionaron hasta más no poder. Tan Biónica decidió invitar a otro de los artistas más importantes del país, y que, hace unos días, anunció uno de los conciertos más esperados: Airbag. Los hermanos Gastón, Patricio y Guido Sardelli llegaron con sus guitarras, batería y estilo único, y generaron una ocasión sorprendente. En modo de honor hacia los hosts de la noche, interpretaron junto a la banda la canción "Arruinarse". El momento no tardó en viralizarse en redes sociales, y todos coincidieron con las palabras de despedida de Pato Sardelli. "Gracias, Tan Bionica, no se vayan nunca", expresó el músico, y todos los presentes gritaron de emoción.

"Ciudad mágica", "Mis noches de enero" y "Obsesionario en la mayor" continuaron con un show de fuegos artificiales y más fiesta. Finalmente, tras agradecer al Lollapalooza por brindarles el espacio nuevamente, Tan Biónica anunciaron que ese era el final de su tour, pero no de su carrera musical. Por eso, y para la emoción de todos, decidieron cerrar con la icónica "Melodía De Dios", y un juego de luces en el cielo y colores. El público no dudó en cantar hasta el final y aplaudirlos durante varios minutos, mientras ellos hacían una reverencia frente a su gente.

Tan Biónica en el Lollapalooza 2025

En el último día del Lollapalooza, Tan Biónica volvió a aparecer, tras dos años de su regreso oficial. La banda utilizó el festival para dar el cierre perfecto a su tour, y agradecer a todos los que lo acompañaron durante todo este tiempo. Ellos prometieron que no dejarán de hacer música, pero se tomarán un tiempo de descanso tras sus viajes por el mundo. Para ello, le dieron el paso a artistas de grande talla en la Argentina, que vienen siendo de los más escuchados en el último tiempo. Chano se emocionó junto a su gente, y dio un concierto lleno de fiesta, fuegos artificiales, y un recorrido por sus más grandes éxitos.

A.E