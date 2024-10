La falda con la que la princesa Leonor se distinguió entro los looks sobrios de su hermana y madre

La familia real española vive días a pura felicidad, siendo parte de los Premios Princesa de Asturias 2024. Es justamente la princesa Leonor la protagonista de este evento, al llevar ese importante título, por eso fue quien realizó la apertura del evento. Además, recibió la distinción de Alcaldesa Honoraria del Ayuntamiento de Oviedo. Junto a su padre, madre y hermana son los invitados de honor, y por supuesto, sus looks no pasaron desapercibidos.

El jueves por la noche, el clan posó ante las cámaras y los looks de las mujeres se llevaron todas las miradas. Entre las tres, la heredera al trono se lució con un look más jugado sin perder la elegancia, propio del protagonismo que tiene en la ocasión.

El look de la princesa Leonor

En una caminata elegante y a la par, la familia real se hizo presente en la noche del primer día de los Premios Princesa de Asturias 2024, en el que se realizó el tradicional concierto de apertura. En este momento, Leonor se destacó entre su madre y hermana por su particular look. Mientras que la reina Letizia lució un vestido azul largo, con un detalle plisado en la zona del pecho, y su hija menor un clásico negro, sin mangas, la heredera desfiló con un look de dos piezas.

Para la especial ocasión, Leonor eligió llamar la atención al lucir una espectacular falda blanca con un estampado de flores en negro. Se trata de un diseño estilo bailarina de ballet, de tiro alto y mucho vuelo, con detalles plisados. Al ser tan llamativa, la combinó con un body negro, muy ajustado, de manga larga y cuello redondo.

De calzado eligió zapatos stilettos negros, de taco medio. No lució accesorios y en su cabellera llevó sus clásicas ondas rotas, con el pelo suelto. De esta forma, Leonor mostró su lado más natural con un look relajado, en la importante noche, donde sin dudas fue la gran protagonista al estar frente la premiación, por primera vez como la heredera del trono.