Este jueves 24 de octubre fue un día especial para la Princesa de Asturias. La joven Leonor recibió el título de Alcaldesa Honoraria del Ayuntamiento de Oviedo. Este homenaje especial se otorga por tradición, en atención a la vinculación familiar e institucional de la Familia Real con la ciudad. Durante el evento, la heredera al trono sorprendió a los presentes con un increíble y canchero look sastrero, que se llevó las miradas de todos.

A través de la cuenta oficial de Instagram de la Casa Real, compartieron inéditas imágenes de lo que fue el homenaje hacia Leonor. De esta manera, explicaron: "La Princesa de Asturias ha recibido esta mañana el título de Alcaldesa Honoraria del Ayuntamiento de Oviedo por 'la especial vinculación de la Casa Real con Asturias y Oviedo, así como el cargo de Leonor como presidenta de honor de la Fundación Princesa de Asturias'; un título que también recibió el Rey hace 36 años por su vinculación familiar e institucional con la ciudad".

Seguido a esto, compartieron que la Princesa se trasladó desde la Plaza de la Constitución hasta el edificio histórico de la Universidad de Oviedo para recibir, por parte del presidente del Principado, el máximo reconocimiento que se concede a nivel autonómico: la Medalla de Asturias. Tras ambos recibimientos, la joven pronunció un discurso que provocó emoción en el público. "Asturias siempre será la patria querida que dice el himno, la tierra que da nombre al título que me designa como Princesa y, por tanto, servidora de España, y el lugar de origen de mi familia materna. Lo dije en mi primer discurso en Oviedo: tengo sangre asturiana", expresó, con una sonrisa en el rostro.

Si bien fue uno de los eventos más importantes de la realeza, lo que de verdad llamó la atención fue el atuendo, en un claro guiño hacia Letizia Ortiz. Con un estilo muy parecido al que estuvo usando su progenitora en sus últimas apariciones, Leonor vistió un traje dos piezas de chaqueta y pantalón. El combo sastrero era de un delicado celeste pastel, que combinaba con sus ojos también claros. Bajo el traje, y para resaltar el color claro, eligió un jersey negro de la firma italiana Falconeri. El mismo, hecho de cashmere de cuello pico, manga larga y con hombro ligeramente caído, iba en complementación con zapatos de tacón sensato de Pinkchic Guagua, del mismo color.

El detalle que terminó de cerrar el look canchero de la princesa Leonor fue el bolso. La cartera total black es de la firma española Ansa per Ansa Menorca, en concreto el modelo Mariela, cuyo precio de venta es de 159 euros. Todo el atuendo lo acompañó con un aderezo de joyería, que quedó marcado en muchos. Un anillo de plata con diseño ondulado en el dedo índice no le hicieron competencia a los pendientes favoritos de Letizia Ortiz, que pudo usar en este evento. Los Doble Daga de la firma española Gold & Roses fueron realizados en oro blanco y diamantes, y están valorados en 2.900 euros.

De esta manera, la Princesa Leonor rindió homenaje a Asturias, con un traje azul y un conjunto perfecto de accesorios, y recibió el título de Alcaldesa Honoraria de Oviedo. Este evento de importancia real fue presenciado por muchas personas, quienes acompañaron a la heredera al trono desde dentro y fuera del establecimiento.

A.E