El rendimiento académico de la infanta Sofía, segunda hija de los reyes Felipe VI y Letizia, está generando crecientes preocupaciones en el Palacio de la Zarzuela. Actualmente en su segundo año del exigente Bachillerato Internacional en el prestigioso UWC Atlantic College de Gales, la joven está enfrentando dificultades para cumplir con las altas expectativas.

El contexto no es fácil para Sofía. Su hermana mayor, la princesa Leonor, no solo es la heredera al trono, sino que dejó una huella imborrable en el mismo internado con su excelente desempeño académico y su actitud comprometida. Esta comparación constante intensificó la presión sobre la infanta Sofía, quien, según fuentes cercanas al colegio, se muestra menos interesada en los estudios que su hermana.

Mientras Leonor fue elogiada por su disciplina y capacidad para destacarse en el riguroso ambiente educativo, Sofía está luchando por mantener el nivel esperado. Aunque logró aprobar las materias necesarias, sus resultados no son sobresalientes, algo que empezó a generar inquietud en sus padres y en los círculos cercanos a la monarquía.

Las notas de la infanta Sofía y el impacto en la imagen de la Casa Real

La situación no pasa desapercibida en Zarzuela. Si bien Sofía no tiene la misma responsabilidad que Leonor como futura reina, su papel como miembro de la familia real también es clave. Una sólida formación académica no solo es importante para su desarrollo personal, sino que contribuye al prestigio de la Casa Real, especialmente en un momento en el que la monarquía española busca reforzar su imagen ante la ciudadanía.

Los reyes Felipe y Letizia, conscientes de la relevancia de esta cuestión, tomaron medidas para apoyar a su hija en esta etapa complicada. Según fuentes allegadas, Sofía cuenta con un refuerzo adicional en sus estudios para intentar mejorar su desempeño en el segundo trimestre. Sin embargo, el Bachillerato Internacional no da margen para grandes recuperaciones en poco tiempo.

Otro detalle que surgió es que la formación de la infanta tiene un alto costo. El UWC Atlantic College no es un tema menor tiene una matrícula anual de aproximadamente 82.000 euros, la educación de Sofía supone una inversión significativa para la familia real. Es por eso que la Zarzuela aseguró en varias ocasiones que estos gastos son asumidos directamente por los reyes y no provienen de fondos públicos adicionales. Sin embargo, las críticas persisten.

En Zarzuela, la esperanza sigue intacta. Ahora, todas las miradas están puestas en Sofía y en su capacidad para encontrar su propio camino, lejos de las inevitables comparaciones con su hermana.

