Aunque ambas son hijas del rey Felipe VI y la reina Letizia, las hermanas Leonor y Sofía de Borbón ostentan títulos distintos en la Casa Real española. Mientras que Leonor es conocida como la princesa de Asturias, Sofía lleva el título de infanta. Esta diferencia, que puede parecer desconcertante a simple vista, está arraigada en siglos de tradición monárquica y en la legislación española vigente.

Leonor, la primogénita de los reyes, tiene el título de princesa de Asturias por su condición de heredera directa al trono. Según lo establecido en el Real Decreto 1368/1987, el heredero de la Corona adquiere automáticamente la dignidad de príncipe o princesa de Asturias, así como otros títulos históricos asociados al sucesor del trono, como príncipe de Viana o príncipe de Gerona.

Este título no es simplemente honorífico, sino que conlleva el reconocimiento oficial como la próxima en la línea de sucesión. En el caso de Leonor, su rol como heredera implica una preparación rigurosa desde temprana edad, que incluye compromisos públicos, formación militar y representación de la Corona en eventos oficiales.

Sofía: infanta por nacimiento

En contraste, Sofía de Borbón, la hija menor de los reyes, no tiene el título de princesa porque no es la heredera al trono. Según el mismo decreto, los hijos del rey que no sean designados como príncipes de Asturias reciben el título de infantes o infantas de España, junto con el tratamiento de Alteza Real.

Esto no significa que Sofía tenga un papel menos importante dentro de la familia real. Como infanta, también desempeña funciones oficiales y acompaña a sus padres y a su hermana en actos de Estado. Sin embargo, su preparación y responsabilidades son distintas, ya que no está destinada a reinar.

A pesar de estas diferencias, Felipe y Letizia se ocuparon de darles a sus hijas una educación equitativa, inculcándoles valores de responsabilidad, compromiso y servicio público. Según allegados a la familia, los monarcas buscan evitar cualquier sentimiento de favoritismo que pudiera surgir por los títulos o roles asignados.

Leonor y Sofía tienen una relación cercana y de apoyo mutuo. Esto se hace evidente en eventos públicos, como los recientes Premios Princesa de Girona 2024, donde ambas mostraron complicidad y cercanía frente a las cámaras.

La distinción entre los títulos de princesa e infanta no solo responde a un marco legal, sino que también es un reflejo de las tradiciones que aseguran la continuidad de la monarquía española. Aunque puede parecer una diferencia sutil, estos títulos son esenciales para definir los roles y responsabilidades de cada miembro de la familia real.

