Después de perder la batalla legal que mantenía con el Gobierno Británico, el príncipe Harry concedió una entrevista para la BBC en la que manifestaba sus intenciones de reconciliarse con su familia. Tras declaraciones, la Casa Real Británica ha emitido un comunicado en el que se dejó clara la postura del rey Carlos III al respecto.

Rey Carlos III

El rey Carlos dejó en claro su postura ante el príncipe Harry

Desde que el príncipe Harry renunció, junto a su esposa, Meghan Markle, a sus privilegios como miembro de la familia real, el rey Carlos III mantuvo una postura clara y sin concesiones. Se esperaba, sin embargo, que con las declaraciones de su hijo esa situación pudiera cambiar, aunque las últimas novedades apuntan a que suceda todo lo contrario.

Rey Carlos III

Desde su salida de la familia real, el exduque libró una batalla legal contra el gobierno británico con el fin de recuperar la protección policial financiada con fondos públicos. Según él, su seguridad y la de su familia estaban en riesgo cada vez que visitaban el Reino Unido, por lo que buscaban que se le ofreciera custodia al visitar sus tierras.

En la entrevista que concedió a la BBC, puso ese hecho como uno de los condicionantes que trababan su comunicación con su padre. “Me encantaría reconciliarme con mi familia. No tiene sentido seguir peleando. La vida es preciosa. No sé cuánto tiempo le queda a mi padre. No me habla por este asunto de la seguridad", aseguró.

Príncipe Harry

A pesar de las declaraciones, el rey Carlos III no mostró señales de acercamiento. De hecho, algunos días después de conocerse la entrevista el Palacio de Buckingham emitió un comunicado en el que respaldó la decisión del tribunal. “Los tribunales examinaron repetida y meticulosamente los problemas con los acuerdos de seguridad, llegando en cada ocasión a la misma conclusión”, explicaron. Si bien no hicieron mención a Harry o sus intenciones de acercamiento, resulta difícil separar ambos hechos.

Según fuentes cercanas, el monarca decidió mantenerse distanciado de su hijo, con el fin de cumplir lo que el príncipe Harry le pidió al inicio del juicio, para que no intervenga en el proceso. Sin embargo, esto también tuvo un gran costo emocional, ya que terminó por cortar toda la comunicación entre ellos.

La relación entre el exduque de Sussex y su padre es tensa desde hace años, pero este nuevo episodio parece haber marcado un punto de inflexión. Mientras el príncipe insiste en su deseo de reconciliación, el rey se mantiene firme en su postura de no involucrarse en los asuntos legales de su hijo.

Rey Carlos III

Carlos III rompe el silencio y responde con contundencia al pedido de reconciliación de Harry, dejando en claro que las diferencias entre ellos ya no son solo parte del pasado, sino una realidad en el presente. La decisión del monarca marca un punto de inflexión en la relación con su hijo; mientras el exduque insiste en acercarse, su padre se mantiene firme.

VDV