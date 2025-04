La fachada de armonía que por años intentó sostener la familia real británica está tambaleando. La relación entre Kate Middleton, el rey Carlos III y Camilla Parker Bowles está en su peor momento y el distanciamiento de los reyes con la princesa de Gales es evidente en cada aparición conjunta.

Ahora, con la enfermedad de Carlos en a mira y el exigente tratamiento que aún atraviesa la princesa de Gales tras entrar en remisión, la relación se sigue tensando y ninguna de las partes está dispuesta a revertir la situación.

Kate Middleton incomoda a sus suegros

Desde su ingreso en la familia real, Kate Middleton se convirtió en una figura adorada por los británicos. Su estilo sobrio, su comportamiento siempre correcto y su cercanía con la gente la posicionaron como la heredera natural del legado de Diana. Esa identificación del pueblo con Kate fue, desde el inicio, un problema para Camilla Parker Bowles, quien nunca logró conquistar a la opinión pública y arrastra hasta hoy el estigma de haber sido “la otra” en la relación de Carlos con Lady Di.

Si bien Camilla fue reconocida oficialmente como reina consorte tras la ascensión de Carlos al trono, el afecto popular siempre estuvo del lado de Kate, sobre todo tras conocerse su delicado estado de salud.

Esta situación no hizo otra cosa que tensar el vínculo conflictivo entre la princesa y la reina, generando un quiebre entre sus relaciones personales. En medio de esta situación, el rey parece haber optado por desentenderse de los conflictos internos. En pleno tratamiento médico, su energía está puesta en preservar el equilibrio institucional más que en reconstruir vínculos de su familia.

El gesto que confirmó el distanciamiento entre Camilla Parker Bowles y los príncipes de Gales

La ausencia de los príncipes de Gales en la misa de Pascua de este año, uno de los eventos más emblemáticos del calendario real, fue leída por muchos como un punto de ruptura sin retorno. Aunque el año pasado su ausencia fue atribuida al estado de salud de Kate, esta vez no hubo justificación oficial clara, lo que alimentó aún más los rumores de una ruptura interna.

Según medios británicos, fue la propia Kate quien habría decidido no asistir, cansada de tener que mantener una imagen de unidad que ya no siente genuina. De hecho, todo indica que ya no hay intención de recomponer el vínculo por parte de Middleton.

VO