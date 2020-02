La broma de Brad Pitt sobre Harry y Meghan que hizo reír al príncipe William y Kate Middleton

El pasado domingo se entregaron los BAFTA, los premios a lo mejor del séptimo arte que entrega la academia de cine del Reino Unido, donde Brad Pitt ganó su premio a mejor actor de reparto, y si bien no pudo estar presente en la premiación, se las ingenió para hacer llegar un discurso cargado de humor.

Cuando se conoció que había ganado por el filme Once upon a time in Hollywood, fue su compañera Margot Robbie quien se subió al escenario para agradecer de parte del actor. Con un papel en mano, la bella intérprete leyó las palabras de Brad, sorprendiendo a nada más y nada menos que al príncipe William y su esposa Kate Middleton.

El discruso de Pitt comenzó con una curiosa referencia al Brexit -la salida del Reino Unido de la Unión Europea-, que se hizo efectivo el viernes pasado. "Hey, Reino Unido, supe que volvieron a la soltería. Bienvenidos al club. Espero que les vaya bien en el acuerdo de divorcio", leyó Robbie ante la risa general del público presente.

Sobre el final, Pitt cerró su discurso con otra broma muy inglesa: "Él dice que quiere llamar este premio Harry, ya que se lo va a llevar, muy feliz, de vuelta a los Estados Unidos", dijo Robbie, haciéndo referencia al corte del príncipe Harry y Meghan Markle con la Realeza británica.

Brad Pitt wins the Supporting Actor award for @OnceInHollywood but Margot Robbie was there to accept it on his behalf! 🌠🙏 #EEBAFTAs #BAFTAs pic.twitter.com/GHnkGiEZpI