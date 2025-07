El rey Carlos III y el príncipe Harry habrían tenido una reunión secreta para su reconciliación: los detalles de un posible acuerdo

Es de público conocimiento la disputa familiar entre el rey Carlos III y el príncipe Harry. El hijo de Lady Di y su esposa, Meghan Markle, viven en los Estados Unidos, desde que decidieron alejarse de todas las responsabilidades reales. Si bien en ocasiones visitaron el Reino Unido, algunos medios de comunicación aseguran que ellos no se sienten seguros al estar en el país natal de Harry, menos de todo sin la seguridad que su padre le quitó. A pesar de este panorama, revelaron que hubo una reunión secreta entre ambos que daría un paso más a la guerra.

Años de disputa: revelaron que hubo una reunión secreta entre el rey Carlos III y el príncipe Harry

Tras años de disputa y mala relación, revelaron que hubo una reunión secreta entre el rey Carlos III y el príncipe Harry. Desde que el hijo menor del monarca y su esposa, Meghan Markle, decidieran alejarse de las responsabilidades reales para vivir en el extranjero, se volvieron foco de atención de los ingleses, con quienes comenzaron a tener una mala imagen pública. En el 2021, dieron la reconocida entrevista a Oprah, donde apuntaron contra la familia real y el escándalo entre ellos creció.

Sin embargo, durante la final de Wimbledon, los asesores de ambas partes habrían decidido reunirse en Clarence House, la residencia del monarca en Londres. Desde principio de año, el príncipe Harry expresó sus deseos de intentar reconciliarse con la familia real. Además, algunas fuentes cercanas aseguraron a medios de comunicación expertos en realeza que habría consultado con viejos amigos del Reino Unido sobre la posibilidad de orquestar su regreso del exilio.

No trascendió quién fue el que tuvo la idea de organizar esta reunión secreta, especie de cónclave real, pero The Mail on Sunday compartió imágenes de las personas de máxima confianza de padre e hijo. Según trascendió, Meredith Maines, la jefa de comunicaciones de Harry, voló desde Los Ángeles y se reunió con Tobyn Andreae, secretario de comunicación de Carlos III, y Liam Maguire, que dirige el equipo de relaciones públicas de los Sussex en el Reino Unido. Los medios británicos aseguran que el rey tiene esperanzas de reunirse con su hijo menor y poder disfrutar más de sus dos nietos, los príncipes Archie y Lilibet.

Este podría ser un paso importante para terminar con una disputa familiar que los acompaña desde hace años, ya que es el primer paso hacia la reconciliación. El rey Carlos III fue centro de noticias de preocupación debido a su salud, y una posible reconciliación con el príncipe Harry era lo que los seguidores del monarca estaban esperando, en medio de complicados momentos para él. Sin embargo, desde la Casa Real, mantuvieron el silencio absoluto, permitiendo que el secreto de la reunión se mantenga guardado.

