Charlene de Mónaco y los detalles de su look más punk, que dio que hablar

En el tradicional mercadito navideño que se arma alrededor del castillo de Mónaco, este año la sorpresa no fueron los arbolitos, los regalos en rojo y verde ni los simpáticos elfos de Santa Claus. El gran revuelo lo produjo la princesa Charlene (42). Como todos los años, la Familia Real, con Alberto (62) a la cabeza y sus mellizos, Gabriella y Jacques (6), recorrieron el lugar saludando a los monegascos.



Pero el centro de atención fue la ex nadadora. Muy lejos de aquel look angelical que supo conservar desde 2011 y que aggiornó hace poco con un corte de cabello bob, Charlene apareció con un sorprendente estilo punk. Mientras algunas miradas se posaban sobre la llamativa corbata de Alberto que tenía dibujado a Papa Noel, otros no podían quitar los ojos de la cabeza de la princesa. Quien se rapó por completo el lado izquierdo –un “undercut”– y se tiñó en un tono entre rubio y naranja. Rápidamente, en Mónaco se habló de un claro guiño de rebeldía. De un drástico paso del fino bob al ecléctico punk.



“Su gran cambio de imagen puede leerse como un llamado de atención al mal momento emocional que está viviendo y a la gran depresión que debe estar atravesando”, manifestó un allegado a los Grimaldi. Lejos de preocuparse por las críticas de los monegascos, Charlene recorrió los típicos puestos de artesanías y regalos, jugó con sus dos pequeños y traviesos niños y, sólo de vez en cuando, dicen que intercambió alguna fría mirada con su marido. Cuentan algunos testigos que más allá de su notorio cambio y de su nueva imagen punk, la princesa tenía la mirada triste y que ni el espíritu navideño alcanzó para sumarle un pequeño brillo de alegría a sus ojos.

Galería de imágenes