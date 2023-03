El príncipe Harry cerca del "exilio" tras sabotear la relación con su hermano, William

Lady Victoria Hervey, ex pareja del príncipe Andrés, asegura que el Príncipe Harry está cerca de "ser exiliado" de su familia después de "sabotear" su relación con su hermano el Príncipe William. La modelo, de 46 años, describió la relación entre los dos hermanos como si se tratara de Caín y Abel, los primeros dos hijos de Adán y Eva.



Como es sabido, en la Biblia, Caín asesina a su hermano después de que Dios mostrara favor hacia el sacrificio de Abel. Lady Victoria dijo comparando esa historia con el posible desenlace de la relación entre los príncipes: "Creo que el Príncipe Harry está saboteando su relación con su hermano tanto que ahora se ha convertido en Caín y Abel. Está convirtiéndose en un deporte sangriento. Harry se está acercando cada vez más a ser exiliado. Creo que está a solo uno o dos pasos de que eso suceda".



Además, Lady Victoria describió la relación entre los dos hermanos e hijos de Lady Di como una competencia sangrienta, y cree que Harry está tratando de presentarse como una víctima. "Creo que está empujando los límites tanto como sea posible para que eso suceda y pueda sumergirse en la victimización", dijo a The Mirror.

El príncipe Harry no habla con su familia

Desde el lanzamiento de su polémica memoria "Spare", Harry no ha tenido contacto con su hermano o su padre, el Rey Carlos. En el libro, Harry acusa a William de agredirlo físicamente y al Rey de poner sus intereses por encima de los suyos y sentir celos de Meghan Markle.

A pesar de que Harry dice que quiere reconciliarse con su familia real, no ha habido conversaciones ni contacto según una fuente del periódico The Sun. El Príncipe Harry también ha dicho que se siente cada vez más distante de sus seres queridos y que la terapia lo ha ayudado a sentirse mejor, según sus declaraciones en una charla web con el gurú Gabor Maté.



También expresó su frustración por ser el "repuesto al heredero", su solitaria vida antes de conocer a su esposa y la ruptura de sus relaciones familiares. El Príncipe Harry también ha dicho que él y los royals no "hablan el mismo idioma" y admitió que se sentía "cada vez más distante de sus seres queridos".



