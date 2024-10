La Casa Real española está teniendo unas semanas movidas, alrededor de la misma hubieron varias noticias que tuvieron como protagonistas a los miembros de la realeza. Hace un tiempo que se viene filtrando información sobre el rey Juan Carlos que perjudica directamente a la corona.

La primera noticia tuvo que ver con lo publicado por "Reconciliación", unas memorias del padre de Felipe VI en las cuales relataba su versión de la historia. Unos días después de eso, la revista holandesa, "Privé", compartió unas fotografías del papá de la Infanta Cristina con Bárbara Rey.

Luego de eso, el medio "Okdiario" publicó, en forma progresiva, varios audios donde se lo puede escuchar a Juan Carlos teniendo una conversación con la exvedette sobre temas muy variados, como su relación con la reina Sofía. Y, para finalizar con esta ola de filtraciones, la revista "Lecturas" sacó a la luz los nombres de algunas de las famosas con las que el papá de Felipe VI habría tenido un romance.

La familia real llevó todos estos temas y estas polémicas con mucha elegancia, decidieron hacer oídos sordos a los rumores y las filtraciones que hubo. Pero, igualmente, son muy conscientes del impacto que tienen este tipo de noticias respecto a su reputación. Por todo esto, Felipe VI, hace un par de semanas, se reunió con su padre mientras visitaba la Escuela Naval de Marín.

En esa charla, el rey Felipe VI le marcó los límites a su papá. Pero, a pesar de ponerse firme, parece que esto no fue suficiente y el marido de Letizia Ortiz intervino nuevamente.

Felipe VI le puso los puntos a su papá, Juan Carlos, ya que sus actitudes estaban perjudicando a la corona

Los frentes que tiene abiertos la Casa Real española son muchos, pero en uno de esos es en el que pueden intervenir para evitar un escándalo mayor. Hablamos de las memorias del rey Juan Carlos, "Mi padre siempre me aconsejó que no escribiera unas memorias. Los reyes no se confiesan. Y, menos aún, públicamente. Sus secretos permanecen enterrados en la oscuridad de los palacios. ¿Por qué voy a desobedecerlo? ¿Por qué ha cambiado de opinión? Tengo la sensación de que están robándome mi propia historia", escribió el exmonarca.

Este libro se estaría preparando, mano a mano, junto a la escritora francesa Laurence Debray. La mujer estaría metida al cien por ciento en este proyecto, ya que se la vio acompañando a Juan Carlos en su última visita a Sanxenxo. En este proyecto, el papá del rey Felipe VI "explicará sus errores y malas elecciones. No oculta nada de sus arrepentimientos. Habla con el corazón abierto, como quien sabe que no le queda mucho tiempo y preferiría confesar que mentir", explicó la editorial que se va a encargar de su publicación.

Ante la posibilidad de que se conozcan detalles de su reinado, Felipe VI decidió tomar cartas en el asunto y así sostener la estabilidad y el futuro de la monarquía. Su intervención fue corta y al pie, pidió específicamente que no se publique "Reconciliación", por lo menos por ahora.

Esta información la confirmó la escritora Debray, según el medio "Informalia", a un grupo de periodistas cercanos. "No salen porque Felipe VI se lo ha pedido a su padre", habría dicho Laurence. Este sería un pedido que acató Juan Carlos por el bien del reinado de su hijo.

La conversación entre el rey Felipe VI y su padre, Juan Carlos

Los escándalos ya habían escalado antes de que Felipe VI le hiciera la petición a su padre. Esto fue tan masivo que generó inquietud en los reyes, especialmente sobre cómo podría afectar esto a la princesa Leonor. Fuentes de la Monarquía Confidencial expresaron, "Felipe VI tiene constancia de las intenciones de su padre, porque habla con él, pero tiene claro que por encima de las decisiones que pueda tomar está la Corona y la princesa heredera".

Es por todo esto que, hace unas semanas, el rey Felipe VI quiso juntarse con su padre, aprovechando su visita en Sanxexo. El lugar de encuentro elegido fue la Escuela Naval de Marín, donde Leonor está realizando su segundo año de formación militar.

Felipe VI le habría expresado a su padre su total decepción por el libro que preparó. Es tan así que al rey no le habrían gustado nada las declaraciones que Juan Carlos le hizo a la editorial sobre el libro. El marido de Letizia Ortiz dejó en claro que la prioridad es la imagen de Leonor de cara al futuro.

