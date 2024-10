Los Premios Planeta tienen relación con la literatura y son entregados por la reconocida Editorial Planeta. En la edición 2024 de esta premiación, Letizia Ortiz fue la encargada de presidir este evento que tuvo como ganadora a Paloma Sánchez-Garnica, quien recibió el premio de 1.000.000 de euros a la mejor novela. Tras el pasaje de la esposa del rey Felipe VI en esta ceremonia, Ana Polo Alonso, especialista en familias reales, realizó una serie de cuestionamientos hacia la integrante de la monarquía española.

Una especialista en realeza cuestionó a Letizia Ortiz luego de su paso por los Premios Planeta

Junto a Felipe VI, Letizia Ortiz, reina consorte de España, se hizo presente en la ceremonia de los Premios Planeta que presidió y asistió con un particular look. Al ser una figura pública e integrante de la Familia Real los ojos estarían posados sobre su performance o desenvolvimiento a lo largo de la premiación tan importante que tiene la literatura local. En esta ocasión, los focos estuvieron puestos también en sus gestos, palabras y su vestimenta.

Con un vestido de Carolina Herrera de color negro y la presencia de piedras, la 'royal' asistió a la ceremonia que se realizó una vez más y que tuvo a Paloma Sánchez-Garnica como la mujer que triunfó y recibió el premio de 1.000.000 de euros por la mejor novela. Ana Polo Alonso, reconocida experta en información de la realeza, comenzó halagando el look de la mujer de 51 años: "Lo bueno: Letizia iba guapísima, espectacular. El traje, las joyas, todo... impecable. La única bien vestida de la gala".

Letizia Ortiz.

Pero su opinión no solamente sería positiva, sino que también negativa y fue hacia otro aspecto de Letizia Ortiz: "No parece una reina. Parece más una actriz (muy elegante) que la consorte de un monarca. No proyecta "autoritas", majestad, llamadlo como queráis", señaló la experimentada y famosa escritora que realizó su evaluación en relación al desarrollo de la reina consorte.

De esta manera, Ana Polo Alonso juzgó el pasaje por los Premios Planeta que tuvo Letizia Ortiz, compañera de vida de Felipe Vi y encargada de presidir esta importante celebración que se realiza año tras año. Estos galardones se entregan de manera anual desde el año 1952 y son de los de mayor relevancia en la literatura española: premian a las mejores novelas con un monto importante valuado en euros y recientemente tuvo a Paloma Sánchez-Garnica con 'Victoria', historia de amor combinada con el contexto en el que se desenvolvió años atrás la Guerra Fría

BL