Polémicas revelaciones del príncipe Harry: una pelea física con su hermano William, drogas y el legado de Diana

En las últimas horas trascendieron polémicas revelaciones del príncipe Harry contra la Familia Real. Se trató de la filtración de algunos detalles de su libro autobiográfico “En la sombra”, que saldrá a la luz oficialmente el próximo 10 de enero.

En los extractos que se conocieron del material se destaca una pelea física que tuvo con su hermano William y la tirante relación que mantuvieron, al punto de llamarlo su "archienemigo".

En el texto publicado por el periódico The Guardian, Harry acusó a su hermano de “repetir la narrativa de la prensa” sobre Meghan Markle, lo que desencadenó una pelea a gritos y que llegó a las manos.“Me agarró por el cuello, rasgó mi collar y me tiró al suelo. Aterricé en el plato del perro, que se partió debajo de mi espalda, los pedazos me cortaron. Me quedé allí un momento, aturdido, luego me puse de pie y le dije que saliera”, asegura en parte del extracto.

Luego, el duque de Sussex habló sobre su relación con las drogas, revelando que consumió cocaína. El royal aseguró que “no fue muy divertido” y que lo hizo porque era un "chico de diecisiete años dispuesto a probar casi cualquier cosa que molestara el orden establecido".

El legado de Diana, la princesa de Gales

Harry también confiesa que en sus peores momentos, tras la muerte de Lady Di, recurrió a una vidente que le habló sobre su madre.

“Tu madre está contigo ahora mismo”, contó Harry sobre aquella experiencia, revelando que se le calentó el cuello y se le humedecieron los ojos y que dicha médium le aseguró que estaba cumpliendo con lo que Diana quería para su vida.