Eva Bargiela vive con plenitud su quinto mes de embarazo y, en una charla a corazón abierto con Héctor Maugeri en +Caras (Caras TV), contó cómo cambió su alimentación, su rutina de ejercicios y su estilo de vida desde que espera a su primer hijo junto a Gianluca Simeone. Con sinceridad, la modelo reveló cómo vivió los primeros meses de gestación y cómo fue adaptándose a esta nueva etapa.

La empresaria de la moda transita una etapa de plenitud junto a su pareja, el futbolista delantero del Club de Fútbol Rayo Majadahonda en Madrid, hijo del “Cholo” Simeone y Carolina Baldini. Desde hace siete meses viven un apasionado romance que se transformó rápidamente con la llegada de la maternidad.

Eva Bargiela y Gianluca Simeone.

La modelo, que espera con entusiasmo la llegada de su primer bebé, contó que el embarazo le despertó muchas emociones nuevas. “Dicen que si es inquieto en la panza, va a ser inquieto afuera. Espero que no tanto, porque no sabés lo que se mueve”, expresó entre risas.

De los ayunos a una alimentación con más fruta

Con la pancita ya asomando, la exazafata de Guido Kaczka y exparticipante del Bailando, se mostró emocionada y conectada con el proceso, aunque reconoció que el embarazo también le implicó transformar hábitos muy arraigados. “El embarazo me hizo cambiar muchas cosas”, dijo, y detalló: “Desde mi estilo de entrenamiento y mi alimentación, un montón de cosas tuve que modificar”.

Uno de los principales cambios tuvo que ver con los ayunos prolongados que solía practicar. “Nunca en mi vida me gustó desayunar. Y trabajando con médicos y nutricionistas, empecé a hacer ayunos prolongados como parte de mi dieta. Pero con el embarazo eso está contraindicado. Hay ciertos alimentos que tenés que consumir más porque necesitás más nutrientes”, explicó.

Eva Bargiela en +Caras: “El embarazo me hizo cambiar muchas cosas”.

Además de las carnes y verduras, Eva compartió qué fue lo que más incorporó recientemente a su dieta: “Como más de todo. Como mucha más fruta, por ejemplo, que antes no la tenía tan incorporada en mi día a día. Hoy sí”.

Cambios en la rutina de entrenamiento

Por otra parte, su estilo de entrenamiento también se adaptó al embarazo. Eva contó que durante los primeros meses redujo drásticamente su actividad física debido a que sentía mucho cansancio durante los primeros meses de embarazo. “No me moví prácticamente, solo caminatas. Hace mes y medio empecé a retomar”, compartió.

Acto seguido, sumó: “Lo hice con miedo porque es todo distinto, el cuerpo se siente distinto y yo, al ser mi primer embarazo, no sabía por dónde empezar”. Por esa razón, decidió buscar asesoramiento profesional: “Tenía miedo de que le haga mal al bebé. Entonces, me asesoré con especialistas para poder retomar una rutina. El entrenamiento, más allá de lo físico y lo estético, a mí me hace muy bien emocionalmente”.

Eva Bargiela y Gianluca Simeone se convertirán en padres.

“Hace muchos años que entreno casi todos los días y al principio, los primeros meses, estaba muy cansada y no tenía energía para entrenar. Ahora que estoy mejor en ese sentido, mi cuerpo me lo pide y necesitaba hacer algo, así que empecé”, completó ante la mirada atenta de Maugeri.

Eva también habló con total sinceridad de los efectos más inesperados del embarazo: “Todo dentro de los parámetros normales. Me pasaba los primeros meses que todo me daba asco. No quería comer nada, pero tenía hambre. Eran pocas las cosas que quería comer y tenía mucho cansancio”.

Eva Bargiela en +Caras: "los primeros meses, estaba muy cansada y no tenía energía para entrenar".

Recordando aquellos primeros síntomas, dijo con dulzura: “Me bañaba, me cansaba y tenía que sentarme un poquito”. Sobre los clásicos antojos del embarazo, aclaró con humor: “Antojos no tengo, hambre nada más. Parece hasta caprichoso porque hay que solucionarlo inmediatamente”.

Mientras transita el quinto mes de gestación, Eva Bargiela vive su embarazo con plenitud, autenticidad y una mirada muy consciente de los cambios que trajo aparejado. Sin perder su estilo, se muestra feliz por esta nueva etapa junto a Gianluca Simeone, donde el amor y el cuidado personal conviven en cada paso.