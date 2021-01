Tras el "Megxit", el príncipe Harry evalúa volver a las redes sociales

Tras el llamado Megxit, donde el príncipe Harry y Meghan Markle marcaron su partida definitiva de la Corona Británica e iniciaron una encendida batalla con los tabloides, muchos se ha especulado de la interacción que los duques mantenían con sus fans en las redes sociales.

Imposibilitados de usar su perfil público, Sussexroyal, hace unos días Harry habló sobre la posibilidad de una vuelta luego de que The Times asegurara que no tenían ninguna intención de volver a crearse una cuenta oficial. "Fue toda una noticia para nosotros, teniendo en cuenta que no tenemos redes sociales que dejar, ni las hemos tenido en los últimos diez meses", dijo el Duque sobre las informaciones publicadas.



Luego, sobre la posibilidad de regresar a su actividad virtual, Harry aseguró: "Volveremos a las redes cuando nos parezca que es el momento, quizás cuando tengamos compromisos más significativos, pero ahora mismo nos hemos dejado mucha energía en aprender sobre este espacio y como podemos ayudar".

La biografía de Samantha Markle que hace temblar a Meghan y Harry

Samantha Markle, la hermana mayor de Meghan Markle está próxima a sacar su biografía en un compendio de más de 300 páginas en el que se dice que revelará verdades ocultas de la Royal y de toda la familia Markle. Desde la editorial resaltan que se destruye el cuento de hadas y "The Diary of Princess Pushy´s sister. Part 1" es el nombre elegido para la publicación de la que se espera una venta record.



Samantha, cuyo verdadero nombre es Yvonne y decidió cambiárselo para incursionar como actriz, profesión en la que fracasó, adquirió su fama por ser la hermana de Meghan, algo que al parecer significó un cimbronazo en su personalidad.

Entre los temas tratados en el libro cuestiona a los periódicos que trataron a Meghan como una cenicienta afroamericana que salió de un humilde hogar y llegó al trono. Además, la autora asegura que siempre tuvieron una vida de clase media alta en el sur de California con un muy buen pasar.