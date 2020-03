La extremas medidas de salud para visitar a Sergio Denis por el Coronavirus

Ya pasó más de un año desde que Sergio Denis, tras caer en una fosa de orquesta de mas de tres metros en el teatro Mercedes Sosa en San Miguel de Tucumán, permanece sin poder despertar ni dar respuestas que lo conecten con la realidad tras sufrir severos traumatismos en su cráneo el 11 de marzo de 2019. Internado en la clínica de rehabilitación ALCLA desde que pudo ser trasladado a Buenos Aires, todos los días recibe la visita de sus hijos, Bábara -quien estuvo por un tiempo en la ciudad pero ya regresó a su casa en el Sur- Federico y Victoria y sus hermanos, Carlos y Nora.

Ahora con el avance el Coronavirus en la Argentina se extremaron las medidas de higiene y seguridad para poder acceder a la habitación donde se encuentra el querido cantante. CARAS se comunicó con Diego Colombo, uno de sus mejores amigos y su abogado y él reveló alguno de los detalles.

"Primero me gustaría aclarar, porque hay mucha gente que se pregunta cómo está Sergio y la verdad es que no hay avances. El tiene los ojos abiertos que por supuesto cierra para dormir pero está totalmente desconectado de la realidad, su cuerpo no da respuestas. Con respecto a las medidas sanitarias, hace unos días Fede me envió un nuevo protocolo que tengo que terminar de leer, pero además de utilizar alcohol en gel y lavarse las manos uno tiene que ponerse una especie de protector en el cuerpo para aislar el contacto de la ropa con cualquier parte de la habitación, ya sean sillas o demás cosas que uno pueda tocar. Además creo que antes de ingresar a uno lo rocían con algún producto que desinfecta y mata las bacterias y virus que uno pueda tener en la ropa. Finalmente estoy casi seguro de que uno debe dejar las zapatillas fuera de la habitación", resumió el letrado.