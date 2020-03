Verónica Monti, la ex de Sergio Denis: "No tengo donde dormir y alimentar a mis hijos"

Hace tan sólo unos días, mientras Verónica Monti, la expareja de Sergio Denis visitaba el piso de "Incorrectas", Moria Casán, la conductora del programa le anunciaba que le iba a conseguir alojamiento en un hotel del barrio de Palermo ya que ella estaba en situación de calle junto a sus hijos debido a que no pudo renovar por cuestiones económicas el alquiler de su departamento en el barrio de Belgrano. Sin trabajo, habiendo vendido todos sus muebles y sólo con sus valijas y sus niños, la periodista de 41 años se instaló por un días en el hotel pero hoy lunes fue desalojada sin mayores explicaciones y se encuentra varada en la calle con su familia.

Ante la noticia, CARAS se comunicó con ella quien contó la situación: "Si es verdad que estoy parada literalmente en la calle, sin techo, sin comida y sin trabajo con 5000 mil valijas encima, muebles no tengo, porque vendí todo, no tengo nada", dice sin poder contener las lagrimas. "No sabés la angustia que tienen los chicos que obviamente perciben todo. No puedo creer lo que me hicieron, puede ser alguien tan vil como para decir al aire que me consiguió casa, ¿quién jode con menores?. La verdad no puedo más", continuó.

Alejada de su familia, quien la condenó en su momento por su romance con Denis, Verónica no tuvo otra cosa que hacer que llamar al 108 la línea gratuita del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para personas que están en situación de calle, y al momento que este protal estaba en diálogo con ella, un móvil de ese programa de protección y cuidado se estaba acercando para ir a buscarla.

"Estoy rota, no puedo creer la crueldad que me han hecho, no puedo entender cómo puede haber tanta maldad y jugar así con la vida de tres personas. Realmente no tengo a nadie. Encima estamos viviendo esta pesadilla del coronavirus y hasta tengo miedo de no poder aislarme con mis hijos. Es desesperante lo que me está pasando. No tengo recursos, no tengo trabajo, no tengo casa, no tengo comida pero voy a buscar la forma de poder darles un techo y comida a mis hijos. Como madre soy una leona que cuida a sus bebes", y tuvo que interrumpir la comunicación porque debía atender al móvil del Gobierno que la iba a recoger.