Andrea Taboada se ausentó de "Los Angeles a la Mañana" y permanece aislada

Esta mañana en "LAM", el programa de eltrece que conduce Angel de Brito sufrió una ausencia muy notoria, en el panel de las "angelitas" faltó Andrea Taboada quien permanece en su casa. Y por medio de una video llamada con el ciclo, la propia periodista contó por qué se ausentó y llevó un poco de tranquilidad.

El asunto es así, Andrea trabaja también con Javier Díaz en el Canal de la Ciudad, y él es compañero de Baby Etchecopar quien dio positivo de Coronavirus en las últimas horas. Entonces junto a su compañero y también en consenso con las autoridades de eltrece decidió aislarse en su casa hasta que le hagan el hisopado correspondiente para saber si también es positiva.

En diálogo con CARAS Digital Andrea contó: "Javier se quedó en su casa y yo en la mía, porque viste que está el tema de los asintomáticos que no sabés quién lo tiene y quién no, entonces para cortar una posible cadena de contagios decidí quedarme en casa hasta que me hagan el hisopado. El estudio me lo van a hacer el domingo, cuando pasen unos días desde que Baby dio positivo. En teoría me lo dan el mismo domingo o el lunes temprano así que quizás apenas arranque la semana pueda volver al programa", dijo.

Además contó como se siente: "No tengo dolores de ningún tipo, no me molesta la garganta, no tengo tos y tampoco perdí el olfato y el gusto, me siento normal, como siempre, pero por las dudas creo que tomé la mejor decisión para cuidarme a mí y cuidar a los demas", finalizó.

¡Ojalá no sea nada!