LAM: Ángel de Brito habló de todo en el debut y fue picante con El Trece

Ángel de Brito hizo el gran debut de su nuevo programa "El Ejército de LAM" por América TV. A partir de hoy, el periodista y sus seis angelistas le podrán picante a la noche de América con sus polémicas publicaciones.

Tras pasar más de dos meses fuera del aire, Ángel de Brito y sin atreverse a dar detalles puntuales sobre la razón que lo llevó a terminar su programa anterior, "Los Ángeles de la Mañana" y sacarlo de la grilla de de El Trece, el presentador lanzó unos palitos contra su exproductor, Adrián Suar.

También se refirió a una de las figuras más importantes dentro de América. De Brito negó los dichos acerca de un supuesto pedido de Pamela David para no cruzarse con el equipo de LAM. Ante la pregunta de Pía Shaw, aclaró: «"Es mentira. Hoy nos escribió Pamela David para desearnos mucho éxito a todos. A vos también (Yanina Latorre). No te nombró, pero dijo: "y a las chicas"».

Pía tocó un tema sensible y muy esperado por todos: "Es cierto que cenaste con Adrián Suar y te llamó para hoy?. De forma categórica respondió: "Es mentira. Las dos cosas son mentiras". ¿No te llamó tampoco? repreguntó Pía. "Se le olvidó, perdió mi número", contestó Ángel acerca del productor y presidente de Pol-ka Producciones.

"Marcelo Tinelli me llamó, me mandó un mail, le mandó saludos a todas. No puedo hablar del tema", comentó Ángel de Brito sobre la pregunta acerca de qué le dijo el presentador del Trece sobre su llegada a América.

El nuevo presentador de América TV. también habló sobre sus excompañeros del jurado de "ShowMatch: La Academia" y dijo que no había hablado con ellos y que inclusive de Pampita, no recibió hoy un saludo por su debut.