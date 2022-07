Así fue el incidente de la hija de María Fernanda Callejón: "Pudo haber terminado..."

Giovanna, la pequeña hija de María Fernanda Callejón, vivió un mal momento en La noche del domingo, que conduce Mariano Iúdica.

Mientras estaba en plena promoción, la pequeña se subió a una moto eléctrica que empezó a funcionar en pleno piso.

Sobre este mal momento que se convirtió en viral, María Fernanda Callejón hizo un descargo y demostró su preocupación. "¡Gracias por todos los mensajes que me enviaron. Somos muy bendecidas! En un principio iba a ser yo la que se iba a subir a la moto, pero Gio me insistió tanto que se lo permití ¿qué podía pasar? Era una moto eléctrica, debe ser por eso que no oí el motor encendido y por eso accedí a que subiera", comenzó la actriz.

Así fue el incidente de la hija de María Fernanda Callejón

"Lo que sucedió ayer fue muy peligroso. Para Giovanna fue una aventura, pero pudo haber terminado mal. Ella está sana, me dice que la pasó súper bien y que se siente feliz por haber ganado. De solo acordarme me paralizo, pero confío que más adelante nos vamos a reír de esto", concluyó.

Qué dijo Mariano Iúdica sobre el incidente de la hija de María Fernanda Callejón

Después de que el video se convirtiera en viral, Mariano Iúdica también se refirió a lo sucedido con la hija de María Fernanda Callejón.

"No podía creerlo y gracias a Dios fue una anécdota", dijo en diálogo con Juan Etchegoyen y aseguró que "jamás pensó que la moto estaba encendida".

En ese momento, Giovanna tuvo una divertida reacción y logró frenar la moto. Es por eso, que Iúdica tuvo una reacción de sorpresa en el momento. "Perfecto, muy bien, Giova. Sos una genia. ¡¿Dónde aprendiste a manejar una moto?!", le dijo.