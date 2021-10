“Bake Off Argentina”: Celeste fue la tercera eliminada en una noche espeluznante

La consigna era fácil y muy vistosa, tortas y cake pops de terror pensados para una fiesta de disfraces para adultos. Y así, en una gala espeluznante, Celeste se convirtió en la tercer eliminada de “Bake Off Argentina” con una presentación simple y que no logró convencer al, cada vez más exigente jurado.

La Licenciada en Turismo fue, junto a Ximena y Gianluca, lo peor de la noche; mientras que Kalia fue la pastelera estrella de la gala.

Durante el programa, Celeste se mostró muy afectada por las horas de filmación y el poco tiempo que le quedaba para compartir con su esposo e hijo a quienes dijo, en más de una oportunidad, que los extrañaba mucho. Por esta razón, fue que se paro frente a la eliminación de la mejor manera y celebro que Gianluca no hubiera sido el elegido para abandonar la carpa.

“Estoy contenta más allá de todo. Me emociona haber pasado por acá, porque desde el momento del casting me di cuenta que es esto lo que me apasiona. Fue espectacular esta experiencia, me voy feliz”, dijo.

Ante de partir el jurado eligió su paso por el certamen culinario y le auguró un inmejorable presente como pastelera. “Nunca es tarde para darse cuenta y probar lo que quieras en la vida, y creo que hay muchas Celestes en la casa que se van a sentir identificadas, que se animen, es importante, así que andate muy contenta y con la frente en alto”, concluyó Damián Betular.

“Bake Off Argentina”: Gabriel se convirtió en el primer eliminado

“Bake Off Argentina” tiene a su primer eliminado. Tras una tensa gala de domingo, Gabriel Amato quedó afuera de la carrera por convertirse en el mejor pastelero amateur del país.

Para el desafío del día, los participantes tuvieron que hacer una torta doble altura con decoración candy. Mientras Emiliano fue elegido el “pastelero estrella” de la semana, el taxista de Berisso, Gisella y Belén fueron los peores exponentes del domingo y fue entre los tres que se definió el primer eliminado.

“Hoy la veo difícil, ya les dije a los chicos que se queden tranquilos que el primero soy yo”, le dijo Gabriel a Paula Chaves ni bien comenzado el desafío.

Tras su eliminación, agradeció la oportunidad y dijo que esta pasión por la cocina que arrancó hace 6 meses, seguirá siendo central en su vida. “Me la vi venir, y el resultado es justo. Infinitas gracias al jurado, a Paula. Fue un placer haber estado acá”, dijo Gabriel.