Bake Off Argentina: el malentendido que se hizo viral en Tik Tok

Bake Off arrancó a toda marcha y los usuarios en las redes siguen el minuto a minuto de este reality de pastelería conducido por Paula Chaves. Tal es así que una usuaria de TikTok alertó un detalle no menor, que para ella no pasó desapercibido. Y es que durante las grabaciones, la televidente especuló con que se podría haber filtrado una rata. Luego el misterio fue develado y nada tenía que ver con eso, sino que fue un malentendido.

Todo comenzó cuando la usuaria @rusaminio compartió en su cuenta el fragmento del video en el que según ella se veía cómo un roedor paseaba por debajo de la mesa de los jurados. Sin embargo desde el programa explicaron la verdad a este medio.

Y es que como le comentaron a CARAS, se trataba ni más ni menos que de una hoja de árbol. Según cuentan, en la locación hay mucho viento y es común que vuelen hojas dentro del estudio. Luchan para que no se filtre ninguna en la carpa mientras las cámaras están encendidas durante las largas horas de grabación pero esta vez no tuvieron suerte y se vio una en pantalla, causando un total malentendido.

El momento exacto en el que se coló la hoja en Bake Off.

"Chicos, se les pasó la rata. Saben?", escribió irónica la TikToker arrobando al perfil oficial del programa en esa red social. Los usuarios no tardaron en comentar lo sucedido y muchos mostraron sorpresa, ya que previo a ver esta grabación nadie se había dado cuenta de este detalle. Incluso otros festejaron la selección musical de @rusaminio, que acompañó las imágenes con el tema principal de la película Ratatouille, aquella que narra la historia de un tierno ratoncito que sueña con convertirse en chef.

Aunque en una primera instancia los usuarios pensaron que se trataba de un ratoncito, lo cierto es que el misterio fue develado y tan sólo se trataba de una hoja de árbol.