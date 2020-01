Cinthia Fernández cruzó picante a Karina Iavícoli

Mientras en LAM se debatía el nuevo conflicto que se desató entre Fabián Cubero y Nicole Neumann, Cinthia Fernández habló de su experiencia propia con su ex pareja, Matías Defederico: "Yo estoy en la misma situación, el mismo rubro y las hijas chiquitas. Tampoco me llevo wow pero hoy por hoy en lo único que pienso es en mis hijas. A veces uno se puede correr de lo que está firmado. Por ejemplo, él se atrasó dos días, pero yo creo que eso de tenerse bloqueado, de no poder hablar y decir ‘mirá me atrasé dos días’...", comenzó la panelista.

Karina Iavícoli disparó: "Pero vos Cinthia, perdón, lo lograste después de mucho tiempo. Porque sino parece que tenés una relación fantástica con Defederico y has hablado barbaridades de él".

Molesta, Cinthia replicó: "¿Pero sos sorda Karina? ¿Sos sorda?", le preguntó, y su compañera contestó: "No soy sorda y hablame bien".

"Acabo de decir que no tengo una relación wow. Digo que el punto de encuentro es llevar y traer a las nenas. Yo jamás le negué al padre verlas. La situación es muy similar y yo no me llevo wow con él y hasta tengo conflictos en la Justicia, pero hay que saber correrse", cerró la bailarina.