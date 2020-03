Cinthia Fernández, contra "las mamis" del colegio: "Son unas resentidas"

Cinthia Fernández vive una etapa de intensas polémicas y, tras la separación con Martín Baclini, fue protagonista de un picante escándalo con una de las madres del colegio al que asisten sus tres hijas en Escobar.

La morocha mantuvo un fuerte cruce y explicó cuál fue el problema con una de las mujeres que integran el grupo de WhatsApp. "A veces la paso mal, siento que piensan que hay favoritismos. A veces trato de ir con ropa deportiva porque si voy con la ropa del programa me siento observada", asumió.

"Algunas mamis son resentidas y desubicadas", tiró.

Luego, detalló el incidente con una de ellas que se enojó porque creyó que había estacionado mal. "Me dijo p... de m..." explicó Cinthia y contó cuál fue su reacción. "Me acerqué a su auto, ella estaba adentro chateando con su celular, y le golpee el vidrio con mi brazo. Le dije que me diga las cosas en la cara", tiró.

