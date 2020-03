Pampita, emocionada por el testimonio de un médico español

Como todos los programas de televisión, Pampita no pudo evitar hablar sobre la situación de emergencia en Argentina sobre el avance del Coronavirus.

En la emisión de Pampita Online de este jueves a la tarde, la diosa se emocionó al ver un video en el que un médico español hizo un desesperado pedido a los países para que cumplan con la cuarentena.

"Vi un montón de veces el video, y (creo que) estamos a tiempo nosotros como argentinos. Estamos a tiempo todavía, estamos a tiempo. De arriba dicen ‘ no salgan de su casa´: no salgan en serio, nos tenemos que cuidar entre todos”, dijo la conductora entre lágrimas.

“Me sorprende hablar con gente que todavía sigue saliendo a hacer las compras, que va a ver muebles, que se junta con amigos... Esto es España: ellos no reaccionaron a tiempo, nosotros si podemos reaccionar a tiempo”, explicó.

“Yo quería que pongan este video de principio a fin. Creo que en la tele no se muestran estas cosas. Yo estoy informada desde hace varios días de lo que pasó en Europa y creo que acá todavía no hay conciencia. La gente no prestó atención. Lo vieron lejano, como imposible. Lo vieron como de película", continuó visiblemente emocionada.