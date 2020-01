El exabrupto de Angie Balbiani con Mora Godoy que la dejó mal parada

Angie Balbiani metió la pata en pleno aire de Intrusos. La panelista se refirió a Mora Godoy, en el momento en el que lanzaron un informe en el piso del ciclo.

Todo se dio cuando Adrián Pallares presentó la nota sobre la bailarina sin saber que no salió al aire. Sin embargo, en plena nota se escuchó la voz de Balbiani. "Che, es jodida de cara", tiró la periodista.

Tras el incómodo momento, la amiga de Pampita salió a aclarar los tantos. "Cuando fueron a la nota, agarré el celular y la verdad es que no estaba hablando de Mora. No estoy en condiciones de criticar absolutamente a nadie. No hablaba de Mora, ella es una diosa. De todos modos, estuvo mal que lo dijera de la persona que lo dije. Estaba mirando el celular y hablando de una foto que me habían enviado, no hablaba de Mora. Pero igual está mal que las mujeres critiquemos a otras mujeres. Fue un desliz que no tuvo que ver con Mora. Está bueno que me lo pregunten porque quedó horrible",dijo en Siempre Show.