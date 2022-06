El hotel de los famosos: Chanchi Estévez confesó que tuvo un romance con una participante y no es Sabrina Carballo

Chanchi Estévez rompió el silencio y, después de su salida de El hotel de los famosos, confirmó que mantuvo un inesperado romance con una de sus ex compañeras.

En su paso por Socios del espectáculo, el ex deportista confesó que mantuvo un amorío con una integrantes del staff femenino pero no dijo su nombre. "Fue hace mucho que ya no me acuerdo. No está bueno que yo lo cuente. Fue hace mucho. Fue en mi etapa de futbolista. Fue antes de salir con Sabrina”, aclaró.

“Silvina tuvo ‘un raid’ de futbolistas. Salió con algunos jugadores de River…”.agregó Adrián Pallares pero no logró sacar más información al respecto.

Chanchi Estévez y Sabrina Carballo en El hotel de los famosos.

Sin más detalles que contar, Chanchi Estévez también aseguró cómo vivió su paso por El hotel de los famosos. "Soy una persona que no se arrepiente por nada, así que, está decisión que tomé me parece que tomé mucha fuerza y mucha convicción y es algo que le quiero dejar a mi hijo el día de mañana, que tenga convicción y que confíe en sus ideas", disparó sobre su renuncia.

Chanchi Estévez.

El hotel de los famosos: qué pasó entre Sabrina Carballo y Chanchi Estévez

Sabrina Carballo y Chanchi Estévez se habrían conocido entre 2005 y 2007, en un boliche de Olivos, en Zona Norte. A pesar de que estuvieron cuatro años juntos, las figuras de El hotel de los famosos se mostraron públicamente un año después.

Fue en plena convivencia que el Chanchi se mudó a Europa para jugar al fútbol y, cuando regresó en 2011, Sabrina decidió terminar todo.

Según rumores, uno de los terceros en discordia entre esta historia habría sido Nico Cabré. Según contaron en Momento D, un amigo de Chanchi Estevez habría agarrado a las piñas al actor a la salida de un boliche, haciendo justicia por el ex deportista que en ese momento estaba en el exterior.

Sabrina Carballo y Chanchi Estévez

"El que le pega a Nico Cabré es el hijo de un técnico de futbol, amigo del Chanchi", contó Fabián Doman en el programa.

"Cuando Chanchi se fue a jugar afuera, Sabrina y él ya estaban peleados, por eso ella no viajó. Ella espera que vuelva para separarse bien. Nico salía del boliche, el hijo del técnico lo increpa, Nico salta y ahí cobra", agregó.