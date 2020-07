Escándalo en Bake Off: cómo es la vida Samanta Casais en medio la polémica

La polémica por la participación de Samanta Casais en Bake Off despertó pasiones y su participación en el ciclo está en veremos. Según información que circuló en las últimas horas, la chef será descalificada del ciclo.

Tal como difundieron, la joven que es finalista del reality de Telefe no será parte del ciclo por no cumplir el requisito fundamental: ser un pastelero no profesional.

De acuerdo a La Nación, la decisión que cambiaría el final del ciclo será tomada en las próximas horas y se pondrá al aire este domingo en la emisión del capítulo final. La producción analiza que los encargados de anunciar la decisión de la productora serán los jurados del programa, Cristophe Krynowis, Damián Betular y Pamela Villar y que Paula Chaves, a punto de dar a luz, no participará de este giro inesperado.

El escándalo con Casais estalló mediante redes sociales cuando denunciaron a Casais por trabajar en el reconocido restaurante de San Telmo, Café San Juan. Pero mientras se espera un giro radical en el programa, en Intrusos revelaron cómo está hoy Samanta mientras los fans de Bake Off la defenestran en redes.

"Ella está encerrada. El novio le maneja las redes sociales, su cuenta de Instagram. No puede hacer vivos. Vive en San Telmo, y más allá de la cuarentena, no puede salir porque si va al mercado, camina una cuadra, o sale a pasear al perro, la putean en la calle. Directamente. Samachanta, Samatrucha y Sachanta. Todos los hashtags que le han armado. Un horror, pobre piba”, contó Guido Záfora.