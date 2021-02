Escándalo en Intrusos: la teoría de Ángel de Brito sobre la salida de Débora D'Amato

Ángel de Brito se metió en la polémica por la salida de Débora D'Amato de Intrusos.

El periodista se refirió a los cambios en el programa de América, en el que mantienen como conductores a Adrián Pallares y Rodrigo Lussich, así como también las panelistas Andrea Varela y Marcela Banios.

“La rajaron a Débora D’Amato, ¿qué pasó? La odiaban todos ahí”, dijo el conductor de Ángel de Brito a Augusto Tartúfoli. "Ella estaba muy preocupada. El tiempo que compartimos ella siempre decía ‘yo tengo este trabajo y soy mamá’", agregó.

Luego, las "angelitas" aportaron datos de por qué habrían decidido "darle de baja" del ciclo a D'Amato. "Con el equipo estaba todo mal, ni se hablaban, se odiaban. Era la buchona, la que le pasaba la data de todos”, añadió Yanina Latorre.

Fuerte mensaje de Débora D'Amato de Intrusos

Al enterarse de su salida de Intrusos, Débora D'Amato hizo un fuerte descargo en su cuenta de Instagram en el que hizo referencia a su abrupta despedida mientras estaba de vacaciones.

“A 10 días del 28 de febrero, y en medio de mis vacaciones pendientes del 2020, me anunciaron que luego de decirnos en reiteradas oportunidades (al menos así me lo iban diciendo a mí) 'sigue el panel, tranquilos’ y a la semana siguiente ‘cambio total de panel, se decidió a último momento’, para luego recaer en el ‘solo vos salís del panel’, me quedo sin trabajo”, dijo la periodista en el post en el que aparece junto a una foto con su hija Lola.

“Sí, por supuesto que lloré, me preocupé (sigo en ese estado) y más. Por eso, mis vacaciones pendientes del 2020 pasaron a ser vacaciones eternas. Hoy, y no por desagradecida, me cuesta despedirme con amor y alegría, recordando geniales momentos y otros no tanto. Hoy me despido con profunda tristeza, pero sobre todo sumamente preocupada porque no sé qué será de nosotras en lo inmediato”,