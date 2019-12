Un actor reveló que se separó por culpa del Bailando

La constante exposición del Bailando no siempre trae beneficios a sus participantes. Al menos así le pasó al actor Alejandro "Huevo" Müller quien llegó al ciclo en 2017 junto a su novia, Roxana Cravero.

La historia de amor del cómico y la modelo logró la atención mediática porque la joven tenía 35 años menos que él. Sin embargo, esta exposición generó tal fricción entre ellos, que terminaron de la peor manera.

"Me fue como el c... Estuve en todos los teléfonos. ¡Ese 'Bailando' estuve en cámara más que Tinelli! Pasé por el repechaje, el teléfono y me salvaron muchas veces, hasta que me echaron", contó Müller en el programa de radio Basta de todo.

"Bailaba con mi novia, que era muchísimo más joven que yo, como 35 años más joven. Eso les generó curiosidad y querían que juegue con eso. Y la verdad es que la pasé como el c... y me terminé separando", disparó.