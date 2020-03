Jorge Rial volvió a Intrusos con un picante discurso

Después de tres meses fuera del aire, Jorge Rial volvió este mediodía a Intrusos. El conductor aprovechó su regreso para tirar algunos palitos que también incluyó a las autoridades de América.

"No nos paró el cacerolazo, no nos pararon las inundaciones, la nieve ni el granizo. Cuando hubo crisis, estuvimos acá acompañándote a vos. Mis hijas se criaron con este programa y mi nieto también llegó. Origen me dio absolutamente todo lo que tengo", tiró en el inicio.

"Yo le debo todo a este ciclo, incluyo al canal y a mis compañeros. Todos los que pasaron me ayudaron a crecer y me dieron la posibilidad de llagar a donde estoy hoy. Nadie creía que podíamos durar pero acá estamos. Se armó como un programa para ver qué pasaba y a los 6 meses, explotó", continuó.

Luego, le habló directamente a las autoridades del canal. "Hubo épocas en las que me llevé muy bien con este canal y otras en las que nos llevamos como el culo. Esa es la verdad, porque somos como una familia. Pocos programas llegaron a los 20 años ininterrumpidos. En un país donde la crisis se lleva absolutamente todo, Intrusos se quedó. Pasamos por todos los presidentes y tuvimos todos los climas. Vamos a festejar".

"Acá nacieron muchos famosos como por ejemplo, Wanda Nara. Algunos surgieron en Intrusos y otros, que ya son grandes figuras, también pasaron por acá. Sólo hay un programa que impone agenda y tendencia como este y es el Bailando. Intrusos es un programa expansivo", cerró.