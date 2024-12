En un inesperado giro, desde América se decidió que Flor de la V deje de ser la conductora de Intrusos y pasen a serlo, nuevamente y después de tres años, Rodrigo Lussich y Adrián Pallares. Frente a esto, la conductora del ciclo se despidió del programa y de sus compañeros con fuertes críticas al canal y a quienes la reemplazarán.

Después de tres exitosos años de Intrusos, en que Flor de la V llevó adelante la conducción, desde el canal decidieron correrla de ese lugar y reemplazarla por los actuales conductores de Socios del Espectáculo, lo cual fue una sorpresa para todos.

Flor de la V enfrentada a Rodrigo Lussich y Adrián Pallares

La despedida de Flor de la V de Intrusos, entre lágrimas y con críticas

La vedette, Flor de la V, fue desplazada de la conducción de Intrusos, lo cual se enteró a través de un mensaje de la periodista de CARAS, Andrea Bisso, y en su último programa no dudó en demostrar su tristeza y enojo, tanto para con el canal como para sus reemplazos.

“Vienen otras personas que yo decido no nombrar porque fueron muy malos conmigo”, sentenció desde un comienzo haciendo referencia a la dupla que la reemplazará, Rodrigo Lussich y Adrián Pallares.

“Fueron personas crueles que mintieron sobre mí, por eso nunca los menciono. No tengo algo personal pero tampoco quiero mencionarlos simplemente por ese tema, que fue en otro momento cuando estaban acá”, expresó la actriz y recordó las épocas en que la famosa dupla tuvo la conducción del famoso programa de América.

Por otra parte, la conductora explicó que ya tenía organizada sus vacaciones cuando se enteró que iba a ser reemplazada, además de que su contrato con el canal continúa hasta fines del 2025.

Sin embargo, y pese a su tristeza y molestia, señaló que la reunión con la plana mayor del canal fue muy cordial y para nada tensa, y después de comunicarle que no formaría más parte de Intrusos, la vedette dijo que le manifestaron que “el canal tenía otras cosas pensadas para mí”.

“Querían saber lo que sentí y si lloré. Lloré mucho, lloré desconsoladamente y hasta ahora cuando hablo”, expresó Flor, y agregó que “no lloré porque me quedé sin trabajo, sino porque me parece que no se manejaron de buena manera, ni conmigo ni con mis compañeros”. “Las cosas no se hacen de esta manera”, sentenció.

"Vino Mariana Fabbiani, pidió mi horario y se lo dieron"

También hizo referencia a las dificultades que enfrentaron durante sus tres años de conducción respecto a los cambios de horario. “Vino Mariana Fabbiani, pidió mi horario y se lo dieron. Todas las veces que hubo cambio de gerencia algo ha sucedido y nos ponían para acá, nos ponían para allá, nos sacaban y la gente siempre nos elegía”, expresó y remarcó el apoyo de la gente a la manera de conducir el programa ícono del canal.

“Somos el segundo programa más vendido del canal, y en número también del canal”, señaló. “Por todas estas cosas que sucedieron, yo creía ingenuamente que no nos merecíamos este final. Ni yo ni mis compañeros”, remarcó.

El equipo de Intrusos

El enojo de Flor de la V por su salida de Intrusos

Hizo referencia también a la fecha especial en la que sucedió el reemplazo, y manifestó que “va a ser Navidad y eso no se le hace a las personas, no se hace una cosa así”. Duramente expresó que “estamos siendo testigos de la crueldad humana”.

“La gente va perdiendo el trabajo y somos testigos, porque es algo que le viene sucediendo a muchos trabajadores, y muchos están en silencio ante esta situación. No podemos naturalizar la crueldad”, indicó con el llanto de sus compañeros de por medio.

La emotiva despedida de Flor de la V de Intrusos

Además, reveló que está atravesando un post operatorio y por orden médica debe cuidarse, por lo que decide despedirse del programa sin más.

“Creo en una Argentina y una sociedad más justa, más diversa y más inclusiva. Siempre voy a estar del lado de los pobres, de los maestros, los estudiantes y los jubilados. Siempre. Porque creo en un país libre de verdad. Por eso, ¡Viva la diferencia, vivan los putos, vivan las trabas y viva Perón!”, finalizó la conductora en su despedida.

MVB