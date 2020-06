Lista para el altar: así fue el look nupcial de Juana Viale para "La Noche de Mirtha"

Juana Viale sorprendió con un radiante look de novia para La Noche de Mirtha, emisión en la que estuvo acompañada por Alfredo Casero, José María Campagnoli, Claudio Zuchovicki y el doctor Conrado Estol. Así es, la nieta de Mirtha Legrand dio que hablar en la mesaza del sábado con su atuendo de altar y habló una vez más de casamiento.

La actriz de 38 años llevó puesto un vestido de un solo hombro color champagne realizado en tul de seda con bordados dorados en hilos de seda, aplicaciones de cristales y flores 3D a tono. Se caracteriza por ser un diseño único con un trabajo de recamado en flores bordadas en hilos, tiene un lazo en especie de cola que sale desde el hombro todo bordado en cristales y fue diseñado nada más y nada menos que por Jorge Rey (@jorgerey_ok).

La propia Juana hizo especial hincapié en su "futura boda" al inicio del programa: "Tengo más cola, si no me caso ahora miren.. es espectacular, indominable como yo". Fue maquillada por Mauricio Catarain y peinada por Cristian Sepulveda para Infinito Studio Hair. Las joyas de Jean Pierre dieron el toque final al bello look de la hermana de Ignacio Viale e hija de Marcela Tinayre proyectado para esta noche. En esta emisión, la mamá de Ámbar, Ringo, Alí y Silvestre habló de una posible vuelta de la señora Mirtha Legrand.

