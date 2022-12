La crisis de llanto de Coti en Gran Hermano: ‘’No quiero seguir’’

Las reglas del juego van a cambiar ahora que la estrategia de Coti se derrumbó tras el reingreso de Daniela mediante el repechaje, quién fue prácticamente eliminada por la correntina a realizar la espontánea y esto fue tomado como una traición para el resto de las chicas de Gran Hermano 2022.

De cierto modo, La Tora también fue ‘’empujada’’ a la eliminación por Coti, ya que la nominó, pero ahora con el retorno de la morocha y la rubia, la correntina se encuentra totalmente al descubierto, ya que su estancia en la casa más famosa se podría terminar dentro de poco.

Al momento que volvieron ‘’Pestañela’’ y Lucila ‘’La Tora’’ a Gran Hermano, inmediatamente la correntina se refugió en una habitación con su novio y no aguantó las emociones que le jugaron en contra y cayó en una profunda crisis.

Encerrada, envuelta en una manta y con un rollo de papel higiénico, se convirtió en un mar de lágrimas, junto a su pareja el Cone, completamente desconcertados sin saber qué rumbo tendrán la pareja estratega luego que el juego tomará otro giro.

‘’No quiero salir de la pieza. Ni siquiera quiero ir a comer. ¿De dónde saco fuerzas para aguantar lo que se viene?’’, expresó la correntina, envuelta en una angustia desesperante y dejando en claro que está pasando por su peor momento del reality.

Además, tras la expulsión de Juliana por no respetar las reglas, Maxi tiene intenciones de abandonar la casa y esto dará a un cambio de dormitorio, a lo que Coti anunció en un hilo de voz: ‘’Si se va de la pieza me quedo con gente que me odia completamente’’. ¿Soportará las consecuencias de sus propias decisiones?