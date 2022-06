La Voz Argentina: cuestionan a Ricardo Montaner por sus devoluciones a un participante

La Voz Argentina comenzó a full su segunda temporada y las redes sociales estallan en cada emisión.

A pesar de las pasiones que despiertan fue el desempeño de Ricardo Montaner el que generó críticas negativas de los seguidores del reality de Telefe.

El músico le dijo unas severas palabras a Zoe Tremsal de 21 años, quien se presentó por primera vez en un escenario. “Es realmente grave, tienes que trabajar mucho en la afinación y concentrarte. Hay dos formas de ser afinado, el que es naturalmente afinado y no necesita pensar en eso mientras canta, y el que necesita estar concentrado para mantenerse afinado", dijo Ricardo Montaner.

“Cuando un coach de voz te diga que estás lista ahí te recibimos de nuevo con todo cariño”, agregó.

Lo cierto es que, tras esta dura devolución en La Voz Argentina, en Twitter los memes estallaron y cuestionaron la actitud del artista.

Un ex Cebollitas también se quejó de Ricardo Montaner en La Voz Argentina

Ricardo Montaner también fue cuestionado por otro participante, quien se quejó de sus evaluaciones.

Leonardo Centeno, ex participante de Cebollitas, habló de las devoluciones de todo el jurado de La Voz Argentina pero apuntó directamente contra el patriarca Montaner.

"El arte es subjetivo y me parece que cualquier tipo de decisión es aceptable pero en mi interpretación yo me sentí bien. Estuve muy tranquilo el día de la audición y sentí que la canción había estado bien y no me hicieron devoluciones técnicas", dijo en Mitre Live.

"Me dijo que había cantado con un estilo que no me pertenecía. Lo único que hice fue cantar con el estilo que me pertenece, te puede gustar o no. Creo que me quiso decir otra cosa, él no conocía mi estilo, él podría haber dicho que no le gusta mi estilo pero el estilo me pertenece porque es el estilo que tengo yo", disparó.