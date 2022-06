Un exCebollitas participó de La Voz Argentina y se indignó con la devolución de Montaner: "Él no conocía"

Leonardo Centeno formó parte del elenco de la inolvidable novela "Cebollitas". El artista siguió su camino en la música y se presentó en "La Voz Argentina" para probar suerte. Lamentablemente, ninguno de los jurados giró su sillón eleigiendo su voz. Ricardo Montaner, Mau y Ricky le dieron una devolución que no lo conformó.

En diálogo con Mitre Live, Leonardo Centeno manifestó: "El arte es subjetivo y me parece que cualquier tipo de decisión es aceptable pero en mi interpretación yo me sentí bien. Estuve muy tranquilo el día de la audición y sentí que la canción había estado bien y no me hicieron devoluciones técnicas. No me hicieron críticas y la devolución vino por mi estilo. Puede ser que me dé más bronca porque no me corrigieron errores técnicos"."

Parte del elenco de "Cebollitas". Leonardo es el de traje.

Con respecto a la devolución que le hizo Ricardo Montaner, Leonardo Centeno manifestó su discontento: "Me dijo que había cantado con un estilo que no me pertenecía. Lo único que hice fue cantar con el estilo que me pertenece, te puede gustar o no. Es una voz rasposa con un estilo y yo canto así. Creo que me quiso decir otra cosa, él no conocía mi estilo, él podría haber dicho que no le gusta mi estilo pero el estilo me pertenece porque es el estilo que tengo yo".

En referencia a lo que le dijeron Mau y Ricky, el artista expresó: "No me hicieron ninguna crítica, sólo me dijeron que la canción que elegí la tenían muy escuchada por su versión original pero yo no voy a cantar como Eric Clapton. A mi me gusta ponerle mi toque a las canciones, me indigno como espectador viendo La Voz Argentina".

La devolución de Ricardo Montaner a Leonardo Centeno

Ricardo Montaner fue quien rompió el hielo entre el jurado y Leonardo Centeno. El cantante expresó: "Si nos hubiésemos dejado llevar por la gran canción que cantaste, yo estoy seguro que todos hubiésemos dado la vuelta. Es una canción infinita, hermosamente sentida y la historia además es muy fuerte. Siento que el estilo en el que cantaste la canción, no es un estilo que te pertenezca. Yo estoy buscando a alguien que cante diferente, totalmente distinto, sin adoptar personalidades de acuerdo a la canción que esté cantando".

Por su parte, Leonardo Centeno reveló: "Debo confesarte que en el momento que no se dieron vuelta, habrás visto mi cara. Estaba muy decepcionado porque sino no me hubiese presentado. Yo estoy conforme con lo que hice y estoy contento. Por suerte a mucha gente le gustó. La música la vivo desde muchos lugares y uno analiza un montón de cosas cuando ves estas cosas y no estás de acuerdo con las decisiones. Es un show y no hay que volverse loco".