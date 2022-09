Emanuel Cerrudo fue uno de los participantes de La voz argentina que no tuvo buenos comentarios sobre su paso por el reality y por el team de Ricardo Montaner.

El artista llegó a los cuartos de final, aunque admitió que estuvo a punto de abandonar el certamen por el maltrato que recibió del coach. "Me quise bajar porque no la estaba pasando bien con el trato de Montaner hacia mí, con sus devoluciones. Yo sé que él tenía sus preferidos”, contó en La Nación.

La voz argentina: ex participante habló de Ricardo Montaner y lo acusó de maltrato

Al parecer, a Emanuel no le gustó la manera en la que Ricardo Montaner se desempeñó como jurado y coach de La voz argentina. "Me pidió perdón a su manera, pero no cambió nada. Me llamaban de prensa para que diera mi testimonio, pero yo no quería hablar en contra de él. En mi última presentación se notó todo", disparó.

Emanuel Cerrudo con los hermanos Mau y Ricky Montaner.

Otro escándalo en La voz argentina: Mau y Ricky Montaner también se defendieron

Después de la final de La voz argentina, algunos participantes alzaron su voz y revelaron las internas en su paso por el reality de Telefe.

Además de Emanuel Cerrudo fue Julia Ferrón otra de las artistas que habló sobre los problemas dentro del ciclo. La cantante se animó a hablar de los hijos de Ricardo Montaner, Mau y Ricky Montaner y los trató de "malcriados". "Ellos son niños mimados. Son niñitos muy cuidados por sus papis y esta carrera la han logrado gracias al apellido Montaner. Están como subidos a un pedestal y nadie los puede alcanzar, están siempre a la defensiva. Me gritaron que bajara la foto que me había sacado con ellos", dijo Ferrón y los artistas le respondieron con altura.

"Me da lástima en realidad. Yo creo que ella sacó de contexto el comentario que le hice. Yo le deseo lo mejor porque es muy buena. Y bueno, a veces esta vida es así. Hay veces que a uno le agarran las palabras y se las doblan pero no tengo nada en contra de ella", dijo Mau sobre estas declaraciones en LAM.

"Julia... la verdad no quiero aclarar nada. La verdad que no. La gente cuando sale eliminada de los programas como ella salen hablando medio mal", agregó Ricky.