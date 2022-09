La voz argentina: aseguran que dos participantes se llevan mal en el team Montaner

La voz argentina está llegando a sus instancias finales y la rivalidad entre participantes se hizo evidente en la emisión del domingo en el team de Montaner.

El músico fue quien sacó al aire este conflicto que se da entre Emanuel y Julia, dos miembros de su equipo, anque el jurado no quiso develar su identidad. "Ahora más que nunca los necesito en armonía. Se que hay dos de este equipo que no se llevan bien, que tienen rivalidad entre ustedes. Yo necesito que este equipo tenga armonía. Que eso (la rivalidad) no me gusta", dijo Montaner en plena emisión de La voz argentina.

Lo cierto es que, después de esta advertencia, salió al nombre de los dos artistas que debieron salir a aclarar en redes que su vínculo es bueno. Tal como se informó desde la cuenta de Instagram mundofamosos.ok, los participantes de La voz argentina tuvieron problemas con la producción y hasta con otros colegas.

Además, aseguraron que hubo cambios de habitación en el hotel donde habitan los integrantes del ciclo musical que son del interior del país. Sin embargo, fue el mismo Emanuel quien decidió enfrentar los rumores y publicó un video con Julia despejando las versiones.

La voz argentina: cuestionan a Ricardo Montaner en redes

Días atrás, Ricardo Montaner fue cuestionado por La voz argentina debido a una polémica reacción con uno de los participantes.

El jurado no pudo disimular su cara de asombro cuando la votación del público eligió a Naiquén Galizio, quien pasó a la actual instancia en el último lugar, por sobre Alejo Álvarez.

En ese momento, el cantante mostró su cara de disgusto y en Twitter los comentarios fueron lapidarios. "Dios mío, la hipocresía de Montaner con Naiquén. Qué horror. No la merece", fueron los comentarios. "Qué falso, nadie le cree", disparó.