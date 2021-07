Lapidario comentario en Bendita contra el jurado de La Voz: "Les falta sensibilidad..."

Tras el rotundo éxito de Masterchef Celebrity, en Telefe desembarcó "La Voz Argentina", un formato que debutó con picos de rating y que se ha convertido en otro gran acierto del "canal de las pelotas". El ciclo musical, conducido por Marley Wiebe, cuenta las historias de sus participantes mientras se realizan las audiciones a ciega para encontrar al nuevo gran cantante de la Argentina. A lo largo del certamen, se verán a más de 180 concursantes, luego de haberse presentado a un casting que reunió a más de 15 mil personas.



Ricardo Montaner, junto a sus hijos Mau y Ricky, Lali Espósito y Soledad Pastorutti son los expertos encargados de encontrar al próximo ganador; sin embargo desde Bendita fueron un poco lapidarios a la hora de "evaluarlos".



En el ciclo conducido por Beto Casella, hicieron un repaso de las últimas galas de La Voz Argentina y previo a que el informe saliera al aire, Beto lanzó una picante opinión sobre el jurado. "Este es un formato internacional integrado por grosos de la musica internacional, acá hemos conseguido esto. Lali una grosa, La Sole también y los Montaner. Y no sé, es como que les cuesta, están como lentos, por ahí no le agarraron el formato al programa", sentenció.



Edith Hermida no tuvo piedad y fue contundente: "La Sole y Lali sí tienen corazón y están dando unas devoluciones hermosas, muy muy sentimentales. Ahora no es por criticar pero a los Montaner les dudo, sobre todo a Mau y Ricky. Son chicos que les falta sensibilidad para estar ocupando el lugar que están ocupando."



¡Durísima!



