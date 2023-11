Liliana Caruso habló como nunca de su lucha contra el cáncer: "Quería vivir"

Liliana Caruso, reconocida periodista argentina, enfrentó no sólo los desafíos del periodismo policial en el Diario Clarín, sino también una batalla personal contra el cáncer que dejó una profunda huella en su vida y carrera.

Con una trayectoria que se remonta a sus inicios a los 18 años en Diario Popular, Caruso demostró su dedicación y pasión por el periodismo. Hace una década se unió a las filas de Clarín, donde se desempeñó como redactora de la sección Policiales y también en América TV y A24.

Sin embargo, la vida de Liliana Caruso dio un giro inesperado cuando comenzó a experimentar dolores en su brazo derecho y debajo de la axila. Inicialmente atribuido a posibles causas benignas, como una mala depilación o un pelo encarnado, pronto se reveló la cruda realidad: "Me hicieron una nueva mamografía que no salió bien y me dijeron 'esto está mal. Acá hay células aparentemente cancerígenas'", compartió la periodista en diálogo con Tomás Dente en Entre Nos de Net TV.

Liliana Caruso

El diagnóstico fue devastador: cáncer de mama. Enfrentarse a la noticia fue como que "se le cayera el mundo". Caruso tuvo que enfrentar la difícil tarea de comunicar a su familia, en especial a sus hijos preadolescentes, la dura realidad que estaba por enfrentar.

Liliana Caruso

La lucha incluyó una operación en la que se le extrajeron diez ganglios y perdió un seno, seguida de sesiones de quimioterapia, radioterapia y, finalmente, la reconstrucción mamaria.

"Se te cae el mundo, pero aparte me asustó lo del psicólogo. En ese momento estaba sola, me fui al auto y me puse a llorar. Yo lo que quería es que no se enteraran mis viejos, y los nenes que eran chiquitos, estaban entre la adolescencia y la niñez”, confesó.