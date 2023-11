En la primera edición de Gran Hermano, Natalia Fava y Santiago Almeyda protagonizaron una historia de amor que trascendió las paredes de la casa. Veintidós años juntos, una relación sólida y exitosa, hasta que un quiebre inesperado marcó el fin de su unión.

En una entrevista para Entre Nos, que conduce Tomás Dente en Net TV, Natalia Fava se sinceró sobre los detalles de lo ocurrido y cómo enfrentó la infidelidad de su entonces marido.

Natalia Fava y Santiago Almeyda.

"Cuesta perdonar una deslealtad. De grande aprendí a perdonar, pero no me olvido. Quiero andar más suelta, no quiero esa pesadez de lo que me hicieron. Cada quien se hará cargo de lo que deba. Estuve muy triste, fue una situación poco agradable", confesó.

La noticia de su separación tomó a todos por sorpresa, y Natalia explicó: "No me esperé que me fuera a pasar esto. Si se le terminó el amor habría que preguntárselo a él. No nos volvimos a ver más. Hace casi dos años ya".

Natalia Fava, a corazón abierto sobre los motivos de la separación

Natalia Fava admitió que, por el momento, no tiene planes de volver a enamorarse, pero enfatizó que no descarta la posibilidad en el futuro: "A Santi le deseo lo mejor, ojalá que pueda levantarse. Yo tuve que rearmarme para salir de nuevo. Me cuesta mucho sociabilizar con alguien, tiene que haber una magia. Yo ando por la vida y será lo que tenga que ser. No planifico ni busco", contó.

Natalia Fava es dueña de su propia línea de ropa.

Natalia Fava, quien es dueña de su propia línea de indumentaria, confesó que el amor incondicional y la entrega total son aspectos que pudieron haber contribuido al desgaste de la relación con Santiago Almeyda. "A veces dar demasiado juega en contra. Lo que pasa es que cuando uno ama lo da todo. Siempre sentís que te necesitan y tal vez no es así. Llega un momento que eso se hace un acostumbramiento", cerró.