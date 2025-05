En una nueva emisión de +Caras (Caras TV), Fernanda Metilli se sentó en el living de Héctor Maugeri para compartir una charla profunda y emotiva. La actriz y comediante habló sin filtros sobre su historia personal, su carrera artística y también sobre los momentos más difíciles que le tocó atravesar en relación a la salud mental.

Nacida en Tandil, Fernanda comenzó su camino en el arte desde muy joven. Hoy, con una carrera consolidada en la actuación, el stand up y la dirección teatral, protagoniza Empieza con D, siete letras, una comedia dramática dirigida por Juan José Campanella, donde comparte escena con Eduardo Blanco. Si bien su presente la encuentra cosechando logros, pero no siempre fue fácil.

Fernanda Metilli rompe el silencio y habla sobre salud mental

Con sensibilidad y honestidad, la actriz habló por primera vez en profundidad sobre los ataques de pánico que vivió. “Tuve muchos. La primera vez fue hace once años. Me hice cargo absolutamente de eso, fui a fondo porque era algo que no me dejaba vivir”, compartió.

Lejos de minimizarlo, explicó cómo se manifestaban: “Nunca sentí que me iba a morir, pero sí que no iba a poder cumplir con mi trabajo. Me agarraban en funciones y me pasaba cada vez que crecía profesionalmente. Cuando tenía una exposición muy grande, mi mente me boicoteaba. Me hacía dudar de si estaba a la altura”. Con el tiempo, encontró herramientas para atravesar esos momentos. “Voy a terapia hace muchos años. Y también fui al psiquiatra, porque sabía que tenía que resolver esto”.

Fernanda Metilli en +Caras: “Tuve muchos ataques de pánico”.

Uno de los momentos más emotivos de la charla fue cuando recordó cómo pudo poner en palabras lo que le pasaba frente a personas que admiraba. Una de esas veces fue durante la obra Inmaduros, en la que compartía escenario con Adrián Suar. “Le dije: ‘Me siento un poco nerviosa, no sé si voy a poder, tuve Covid la semana anterior’. En realidad lo que tenía era un ataque de pánico. Y él me contestó: ‘Tranquila, si te sentís mal, se baja el telón y listo’”, recordó. Esa simple respuesta le generó un gran y necesario alivió a la actriz que estaba cargada de presiones.

Hoy, con una mirada más consciente, Fernanda Metilli levanta la voz para hablar de salud mental y lo importante que es acompañarse, pedir ayuda y no juzgarse.