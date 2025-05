Inés Estévez compartió un mensaje profundo y conmovedor por los 15 años de su hija Cielo, en el que resalta la lucha por la inclusión y la aceptación. Sus palabras, cargadas de emoción y reflexión, vuelven a dejar en claro su compromiso con una causa que trasciende el ámbito personal.

Inés Estévez y Cielo

El mensaje de Inés Estévez por los 15 años de su hija, Cielo

En las últimas horas, Inés Estévez volvió a generar impacto con sus declaraciones al dedicar un mensaje especial a su hija Cielo en su cumpleaños número 15. Con la frase “¿Cuándo lo van a entender?”, la actriz interpela a quienes aún no comprenden la importancia de una sociedad más justa e inclusiva.

Inés Estévez, sus hijas y Topa

Poniéndose en los zapatos de su hija, utilizó sus redes sociales para escribir una carta donde explayó profundas emociones: "Soy Cielo. Hoy cumplo 15. No puedo hablar, pero mi mamá y los que me cuidan me entienden todo”. Por su parte, también incluyó algunos de los desafíos diarios que enfrenta la niña y cómo logra comunicarse con quienes la rodean: “Hago ruiditos que a veces me ayudan a que las personas entiendan, pero a veces hay otras que se asustan. Pobres, no saben”.

“Me gusta el agua, los viajes en auto, la naturaleza, hamacarme, la música (no cualquiera), algunos dibujitos y algunas películas. Me encanta la joda y los gritos de alegría. Me hacen mal los gritos de enojo y cuando los nenes o nenas lloran”, Inés Estévez enumeró todas las cosas que le gustan hacer a su hija. Todo eso, acompañado por un vídeo en el que se puede ver a la niña haciendo una de las caricias que le enseñó su madre.

"A veces doy manotazos cuando no quiero algo o quiero algo y no puedo decirlo. A veces me muerdo la mano cuando no me entienden. A veces apoyo la cabeza en mi brazo sobre la mesa y lloro apenas. Eso pasa muy pocas veces, tres o cuatro veces al año. Nada”., continúo con su emotivo posteo. “Con mamá tenemos otra costumbre linda, que es que me alza a upa, ya estoy grande y peso mucho, pero cuando me desregulo, ella me alza y nos quedamos abrazadas un rato. Le doy besos como puedo y ella se ríe y me dice te amo”, añadió.

La actriz relató una experiencia reciente en la que tres niñas se asustaron al escuchar los sonidos que hace Cielo. “Mi mamá les explicó lo que pasó cuando nací y por qué soy así y que soy buena y que ‘no hago nada’. La nena más grande empezó a sonreír. Yo pienso que no debería hacer falta andar explicando cosas para que la gente sepa que “no hacemos nada””, escribió, para después finalizar con una frase compacta, pero que resumen a la perfección el mensaje que quiere dar: Somos todos distintos. Pucha. ¿Cuando lo van a entender? Feliz cumpleaños a mi".

Inés Estévez y sus hijas

Las palabras de Inés Estévez no se limitan a un mensaje de cumpleaños por los 15 de Cielo, sino que representan una causa que defiende cada día. Con la frase “¿Cuándo lo van a entender?”, la actriz interpela a la sociedad y deja en claro que la inclusión no debería ser una excepción, sino una realidad cotidiana.

VDV