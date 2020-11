Lizardo Ponce confirmó que dio positivo de Coronavirus

Lizardo Ponce se sumó a la lista de famosos con coronavirus. El periodista y ex participante del Cantando dio la noticia en sus redes sociales.

“Hola! Quiero contarles que hoy di positivo del test Covid 19. Tengo algunos síntomas pero por suerte me siento bien. Voy a estar cumpliendo con el aislamiento y siguiendo todas las recomendaciones de mis médicos”, escribió en Twitter.

Luego, con un video que subió a su Insta Stories contó cuáles son los síntomas que padece. "Me siento mejor, dormí mucho. Ayer me sentía muy mal, estaba muy cansado. Por ahora estoy mejor, no tengo olfato y por suerte estoy tranquilo acá en mi casa. Muy lindo sentir su cariño. Los quiero mucho y gracias a todos", dijo.

Más adelante, el conductor compartió imágenes desde el aislamiento en su feed de Instagram. "Covidardo", expresó el morocho quien, durante los ùltimos dìas, se mostró en diversos eventos sociales al aire libre en compañía de Emilia Mernes, cantante y amiga personal.